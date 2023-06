Ministro Marco Antonio Ávila en el Mes del Orgullo: “Estar en este cargo es una señal de que el tiempo ha cambiado”

Es el sábado 27 de mayo de 2023. Aún no hay noticias de una posible acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila, tampoco ha salido a la luz los convenios cuestionados entre el Minvu y la fundación Democracia Viva; menos se tiene conocimiento del temporal que, casi un mes más tarde, dejaría a casi 20 mil chilenos daminificados.

El día está soleado. La cita, en un comienzo, esá agendada a las 11:30 a.m., no obstante, debido a su agenda, partimos una hora más tarde de lo previsto. Ávila vive en el segundo piso de un departamento cuya estructura recuerda a los años ochenta o, mejor dicho, a lo que en los años ochenta consideraban que era moderno pero que no rompía estereotipos. Lo que se contrapone a la historia de Marco Antonio, quien el 11 de marzo de 2022, asumió la titularidad del Ministerio de Educación siendo abiertamente homosexual.

“La identidad es un elemento fundamental para reconocernos cómo somos y para la validación frente al resto de la sociedad. Cuando la identidad se vive con orgullo, es decir, que no hay en ningún caso dificultad para contar, decir, y expresar quién uno es, claramente se acerca mucho más a la felicidad… y el orgullo es igual a felicidad”, sostiene Marco Antonio, quien nos recibe —a mí y al equipo gráfico— con un café colombiano recién hecho en una cafetera de prensa francesa, y unas galletas.

Marco Antonio, en su mano derecha, lleva un anillo en su dedo medio —también conocido como corazón—. Al preguntarle por este, nos cuenta que se lo compró en México y que no es una sortija cualquiera. Ya que esta posee un componente que es giratorio el que, según le explicaron, al moverlo contraresta las malas intenciones.

Él lleva la bandeja con los implementos y la deja en una mesa de centro en su living. Mesa en la cual se encuentra un tablero de ajedrez que tiene una peculiaridad: las figuras clásicas han sido reemplazadas por pueblos originiarios versus españoles.

En la misma mesa, se encuentran libros de Gabriela Mistral. La literatura, la pasión por la docencia, por los temas políticos y de genéro son puntos en común que tiene con la ganadora del Premio Nobel de Literatura de 1945.

“Loco Afán”

Sus primeros años Marco Antonio los vivió en la comuna de San Miguel, en la región Metropolitana. La temprana separación de sus padres y la profesión de su progenitor son puntos importantes en su vida.

—¿Cómo fue su infancia?

—Fue bastante protegida. Yo diría que fui muy regalón en general, particularmente de mis dos abuelos maternos que ayudaron a mi mamá a criarme. Mis padres se separaron, pero mi padre estuvo toda la vida presente. Hasta el día de hoy, un hombre muy cariñoso, profesor, quien de alguna manera me va dejando esta herencia respecto a la educación“.

Marco Antonio estudió en el Liceo de Hombres N°6 Andrés Bello entre los años 1991 y 1994, cuando estaba en plena adolescencia, en el mismo establecimiento por el que pasó su padre y los integrantes del grupo Los Prisioneros. Sobre el recinto educacional señala: “Está cruzado un poquito como por esta historia de cultura o de contracultura contestataria de lo que era la dictadura”.

—¿Cómo fue ese proceso personal de decir “esto es lo que soy” mientras estaba en un liceo de hombres?

—(Si bien) había una cultura bien tradicional, bastante machista, yo diría que no tengo la experiencia de haber sufrido derechamente bullying ni discriminación, pero sí tengo superclaro de que la mayoría de mis compañeros advertía que yo probablemente era homosexual”.

Fue cerca de los 17 años, ya egresado de la educación media, cuando Marco Antonio realiza el proceso de conquista de su identidad. “Fuera del colegio es que yo avanzo rápidamente en este desarrollo y conciencia de decir ‘parece que tengo otros gustos, que no es el canon tradicional'”, plantea para luego agregar: “Me fue un poco más fácil porque lo hice más bien en la universidad”.

Ya en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE, ex Pedagógico), Marco Antonio se dedica a estudiar pedagogía en Castellano. Ello, porque, según señala, la carrera tiene una “vinculación muy directa con la literatura y eso me permitió ir ampliando, abriendo la cabeza, y darme cuenta de que hay gente que ha vivido antes que tú, que también ha sido homosexual”.

Una vinculación que también se ve, de manera más metafórica, en la ornamentación de su departamento: por donde un mire se ven textiles que hacen referencia a pueblos originarios. Mientras que los textiles entrelazan con hilos las historias, en la literatura son las palabras las que toman esa función.

“El 97 para mí es un año que marca de alguna manera mi claridad absoluta como para contarle a mi familia, a mis amigos al mundo, quién yo era y cómo quería vivir, mi vida. Además, es el mismo año de la publicación de Loco Afán de Pedro Lemebel”, agrega.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

Políticamente profesor

Si bien el ministro Ávila expone que inició su vida política en la universidad, en donde formó parte de un centro de estudiantes de su carrera, reconoce que siempre estuvo vinculado al mundo más político.

“Mi padre era militante del Partido Socialista (…) siempre me vinculé a algunos movimientos. Después, como profesor, estuve en acciones más de activismo. Siempre voté por candidatos de izquierda, más alternativos, que representaran mi visión y cuando surge Revolución Democrática, resulta ser un espacio muy interesante para mí porque responde a lo que yo buscaba (…) y es el espacio en donde me formé políticamente los últimos años”.

—Al ingresar el mundo de la política, ¿sintió algún problema por ser abiertamente homosexual?

—Diría que todos los partidos en general, izquierda y derecha, los más antiguos, tuvieron que hacer un camino para deconstruirse. En los partidos más nuevos, en particular los del Frente Amplio y Revolución Democrática, que surgen al alero de la movilización estudiantil, probablemente ya incorporaban muchas de estas nociones. No obstante, eso no significa que uno nunca tenga que estar atento de ciertas prácticas como los machismos o la homofobia”.

Marco Antonio cuenta que nunca ha sido víctima de homofobia dentro de Revolución Democrática, Socialismo Democrático o Apruebo Dignidad. “Distinto es con algunos partidos de la derecha, donde creo hay claramente expresiones que son mucho más complejas. Hay partidos que nunca han reconocido públicamente el valor que tiene la diversidad o son muy opositores, la entienden como una especie de cultura particular, como un tema de nicho y no como un tema de derechos humanos”, sostiene.

“Hay que tener mucho ojo con esos discursos, que siempre parten en un ejercicio de discriminación. Uno nunca sabe cuándo ese discurso comienza a incubar finalmente algo que se transforma en un discurso de odio y termina en un crimen de odio. La experiencia de Daniel Zamudio es la más clara respecto de eso en nuestro país. A mí me pasa, por ejemplo, cuando yo hago cualquier actividad, que hay personas en las redes sociales que me escriben unas cosas espantosas”.

—Más allá de la postura de ministro, sino que como persona, ¿cómo enfrenta esos discursos?

—No afecta en términos personales (…) a mí lo que me parece más complejo es cuando un niño o una niña lee mensajes como esos, que están dedicados a mí, cuando está en su propio proceso de construcción de su identidad. Yo me imagino que debe ser terrible para un joven esuchcar decir que la comunidad LGTB+ es igual a perversión o cuando se vincula a la pedofilia y eso ha sido un discurso instalados preferentemente por la extrema derecha”.

Histórico arribo al ministerio

“Jamás, jamás, pensé que podía ser ministro”, sostiene Marco Antonio Ávila quien, antes de asumir como secretario de Estado del Presidente Gabriel Boric, ya había trabajado en dicha cartera durante el segundo mandato de Michele Bachelet ejerciendo como coordinador nacional de educación media.

—¿Cómo se toma la invitación del Presidente, cuándo lo llama y le dice “Marco Antonio Ávila, quiero que seas mi ministro de Educación”?

—Uno asume más bien por los desafíos que uno tiene en las áreas específicas de la cartera. Para nosotros, lo fundamental era la reactivación educativa, cómo volvíamos a poner en marcha el sistema después de la pandemia, pero también entendiendo que muchos de estos elementos están cruzados por el desarrollo socioemocional de muchos niños, niñas y jóvenes y sin duda alguna, mi propia experiencia de vida me permite pensar en esos miles de niños y jóvenes que lamentablemente han sufrido violencia, acoso, discriminación dentro de su establecimiento.

—¿Hay alguna diferencia al mirar la conmemoración del Orgullo ya como ministro?

—Uno no es muy consciente al principio, pero cuando va pasando el tiempo y uno va recorriendo las escuelas, se encuentra con funcionarios del propio ministerio, profesores, equipos directivos, hay mucho testimonio. Una de las cosas más emocionantes que me ha pasado, es que estudiantes me han dicho que esto les abre una puerta, les permite pensar y soñar ser cualquier autoridad.

“Me ha pasado con funcionarios, me cuentan que después de muchos años han podido ser quienes son delante de sus compañeros. Personas que te dicen: ministro usted nos ha dado un ejemplo y nos permite decir con una apertura y con libertad, con orgullo, quiénes somos, con quiénes vivimos, a quiénes amamos y cómo somos felices dentro de los espacios laborales que muchas veces son bastante adversos para las personas de la comunidad LGTB+”, agrega Ávila.

—¿La presencia de un ministro Ávila o, en su momento, la ministra Benado permiten que nuevas generaciones se sientan capacitadas para llegar a la administración gubernamental?

—Estar hoy día en este cargo es una señal de que el tiempo ha cambiado, de que nosotros somos parte de la sociedad, representamos un sentir, una manera de ver la vida también, que es muy importante para el desarrollo de la política pública y un estímulo también para que las futuras generaciones sientan que pueden llegar a hacer lo que quieran: perfectamente presidentes o presidentas de la República”.

“Sí, tengo que estar”

Posterior a la entrevista del ministro Ávila con Orgullo en tu ADN, parlamentarios de oposición presentaron una acusación constitucional en contra del titular de Educación, en donde se apunta que el secretario de Estado no ha respetado “el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las ‘Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile'”.

—El ministerio ha levantado una agenda para mejorar la inclusión y presentaron una actualización a la guía para hacer espacios más inclusivos para la comunidad LGBT+: ¿Cómo se enfrentan las críticas que apuntan que eso no es prioridad?

—La prioridad del Ministerio de Educación hoy es la reactivación educativa, y el primer eje de la reactivación, precisamente, es la convivencia escolar y la salud mental. Si yo reviso denuncias en la Superintendencia, tienen que ver con agresión entre estudiantes. Algunas, no todas, pero sí un número de ellas, tienen que ver precisamente con temas de violencia de género contra las mujeres dentro de los establecimientos y discriminación, bullying o violencia de carácter homofóbica o contra la comunidad LGBT+”.

En su rol de Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila se encuentra actualmente sumergido en una variedad de tareas críticas y desafíos que abarcan múltiples aspectos del sistema educativo. Entre ellos, se encuentra la reactivación del sistema escolar, la mejora de la infraestructura existente y la revisión del modelo de subvenciones. Además, también está trabajando en la preparación del presupuesto para el próximo año, implementando políticas medioambientales en el sector educativo y dando una nueva forma al currículo.

Contrariamente a ciertas opiniones que sugieren que está concentrado en un solo aspecto, Ávila afirma que su compromiso es integral y multifacético. “Soy responsable de toda la cartera y de todas sus líneas, por tanto, soy responsable de la posibilidad de entregar orientaciones para que las comunidades educativas sean espacios de acogida para todos y todas, no hay ahí una doble lectura“, sostiene.

“El año 2017 se publica —trabajo de la Superintendencia de Educación— una circular, que lo que hace es garantizar y ordenar el proceso, especialmente por la preocupación de muchas familias de niños y niñas trans, por eso se llamó la ‘circular trans’ en su minuto, y frente a eso es que se suman las otras letras de este acrónimo que representa a cada uno de los miembros de la comunidad LGBT+. Esas orientaciones fueron actualizadas, eso fue un compromiso mío con los movimientos con el Ministerio de la mujer, en su minuto también con Irina y eso fue lo que lanzamos el 17 de mayo del año 2023, un año después cumplo con este compromiso”, indica el ministro.

“Entonces cuando alguien dice ‘esto no es prioridad o esto no es importante o no debería estar el ministro en esto’, la verdad es que sí, tengo que estar, como estoy en todos los otros temas. Porque, hoy día, no mañana, hay niños y niñas jóvenes que van a nuestros colegios y que probablemente están viviendo procesos de conquista de su propia identidad, algunos de ellos resolviendo temas importantes como de qué son y qué quieren hacer con su vida y eso debemos orientarlo siempre en un marco de respeto sobre Derechos Humanos. Esto no es sexualizar a niños y niñas, esto es más bien otorgar herramientas para que los adultos, profesoras, profesores, educadoras, tengan conciencia de cómo acompañar esos procesos”.

Durante toda la entrevista, el ministro Marco Antonio Ávila nunca giró su anillo.

Puedes revisar la conversación acá: