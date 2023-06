Por “jornadas de educación no sexista” que “contravendrían” el “derecho de los padres a educar a sus hijos”; por una ejecución de la “Política de Educación Inclusiva” que no incluiría a estudiantes en situación de discapacidad; y por presuntas malversaciones de fondo en licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). Esos son los tres argumentos claves que usaría la oposición este lunes, en la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, uno de los impulsores de la acción, puso el foco en el rol de la secretaría de Estado sobre Junaeb: “(La acusación) es especialmente relevante porque demuestra cómo el ministro no solamente no ejecuta correctamente las leyes que tiene que ejecutar, sino que no supervisa ni supervigila un servicio dependiente de él”.

Según los cálculos de la misma oposición, los fondos presuntamente malversados superarían los $110 millones “de manera irregular, sea por raciones alimenticias que no se entregan o pagando raciones alimenticias fuera del contrato”, precisó Schalper, lo que configuraría el argumento para presentar la acusación.

La respuesta de Ávila

Durante este lunes, el propio ministro Ávila se refirió a la acción:

“No me puedo referir a un texto que no conozco. Una vez que lo conozca, vamos a trabajar con los equipos en las respuestas correspondientes”. A ello el secretario de Estado agregó que la directora de Junaeb “también (responderá), en caso de ser convocada”.

En un documento difundido por la propia oposición exponen que a los argumentos antes señalados se suman los casos de violencia en los establecimientos, el cierre de colegios municipales, los resultados del Simce, entre otros.