El duro relato de vecina de Doñihue tras sistema frontal: “Hay personas que todavía tienen agua en sus casas y no pueden optar a una motobomba”

La región de O’Higgins ha sido una de las más afectadas en el país tras el intenso sistema frontal, el cual dejó una serie de graves afectaciones.

Inundaciones, pérdidas de viviendas, cortes de suministros básicos, entre otras problemáticas, son parte de las dificultades que enfrenta la zona.

Sobre esto conversó Betsabé Ampuero, habitante de la zona de Lo Miranda, en Doñihue, quien en conversación con ADN relató lo que se vive en la región. “Ayer (domingo) fuimos a ayudar a nuestros vecinos en El Loreto, y vimos muchas deficiencias. La gente está tratando de sacar el agua de sus viviendas, pero no tienen los medios para hacerlo“, señaló.

Asimismo, declaró que “la gente necesita que la ayuda sea más focalizada, que vaya en ayuda al interior de las poblaciones y a los puntos críticos, donde la gente no puede salir a buscar a los albergues”.

Maquinaria y materiales

Por otro lado, Betsabé Ampuero sostuvo que en estos momentos lo que más se necesita en la zona de Doñihue es “mano de obra y materiales de construcción“.

“La gente se está enfocando en ropa y alimentos no perecibles, pero primero tenemos que levantar las viviendas. La gente no se quiere vestir si no tiene donde vivir. Tenemos que enfocarnos en materiales de construcción”, declaró.

“Necesitamos mano de obra, gente que llegue con máquinas, camiones que ayuden a retirar los escombros”, reiteró, agregando que actualmente “hay personas que todavía tienen agua en sus casas, que no tienen la posibilidad de optar a una motobomba y drenar el agua a las calles”.

También pidió que la gente no entre en vehículos a los lugares afectados, argumentando que al momento de que se destinen maquinarias para los trabajos, estos no podrán entrar.

“¿Cómo va a entrar la maquinaria si las calles tienen seis metros de ancho y hay vehículos obstaculizando? Necesitamos que alguien organice la situación, que lleve las donaciones de los albergues hacia el interior de las poblaciones. Hay abuelos que no salen de sus casas, si nosotros no les llevamos comida, ellos no comen”, emplazó.

Finalmente, entregó un listado de las cosas que más se necesitan en la zona de Doñihue:

Cloro

Barredores de agua

Particulares con motobombas

Maquinaria (camiones, tractores)

Para coordinar la ayuda, puedes contactarte con Betsabé Ampuero al teléfono +56933337950.