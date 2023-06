Autoridades solicitan al Gobierno decretar Zona de Catástrofe en la región de O’Higgins

A raíz del sistema frontal que azota a la zona centro-sur de Chile, autoridades de la región de O’Higgins solicitaron al Gobierno declarar Zona de Catástrofe en el sector, debido a los efectos de la lluvia.

Pablo Silva, gobernador regional, informó a través de un video: “Me he tratado de comunicar con la ministra del Interior, pero no me ha contestado. Debe estar en muchas actividades relacionadas con este frente”.

“Por lo tanto, pude hablar recién con el jefe de gabinete de la ministra, donde le hemos solicitado que se declare zona de catástrofe. Me señalaron que ya están avanzando en esa medida”, agregó la autoridad,

“Ya no está dando a basto…”

En esa línea, el gobernador Silva expuso que declarar a O’Higgins como Zona de Catástrofe “es necesario para que efectivamente pueda actuar el Ejército y se puedan adicionar recursos para esta región”.

“Nosotros como gobierno regional vamos a estar dispuestos a colaborar, se requiere que se declare zona catástrofe para poder disponer de los recursos de emergencia. Ya no está dando a basto todo el personal de emergencia desde los municipios, de Carabineros y Bomberos, por lo tanto, se requiere mucha más ayuda y mayor cantidad de recursos disponibles para esta emergencia”, complementó.

En tanto, el diputado por la región de O’Higgins, Raúl Soto, se sumó a la solicitud para decretar Zona de Catástrofe por las consecuencias que ha dejado el temporal.

“Hemos solicitado al Gobierno, a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que se decrete el estado de emergencia, el estado de catástrofe por calamidad pública, para la región de O’Higgins por las consecuencias nefastas que está teniendo esta grave crisis climática”, afirmó el parlamentario.

“Necesitamos todo el apoyo, todo el recuerdo en seguridad, todos los recursos desplegados desde el nivel central para salir de esta situación. Ya los municipios y el gobierno regional no dan abasto. Esta solicitud ha sido escuchada, nos informan que se va a anunciar el estado de catástrofe para la región de O’Higgins, considerando, por cierto, las comunas y localidades donde la situación es más grave”, cerró el diputado Soto.