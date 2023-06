Presidente Boric califica de “irresponsable” el actuar de diputado Mellado (RN) y descarta querella

Este viernes, y en medio de su visita a la Región de La Araucanía, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los últimos dichos del diputado RN Miguel Mellado, respecto a la filtración de un audio durante una reunión.

Sobre esto, el Mandatario declaró que el parlamentario de oposición “se contradice cuando dice que era lamentable que alguien filtrara, después cuando dice que fue él quien filtró, y ahora cuando dice que no se arrepiente. Ahí hay una contradicción que la gente tendrá que evaluar”.

En esa línea, el Jefe de Estado sostuvo que “me parece muy grave, la característica de delito corresponderá atribuirlas a la Justicia”, y descartó querellarse contra el diputado.

“No me voy a querellar personalmente contra el diputado Mellado, no vamos a empezar una persecución personal, y será la Justicia quien determine cuáles son los pasos a seguir”, indicó.

Además, dijo que “actitudes tremendamente irresponsables como las del diputado no van a minar mi convicción de seguir adelante y trabajando para sacar esto adelante”.

“Acá no hay una cuestión del 38% o de otro porcentaje, acá tenemos que ser una unidad, chilenos y chilenas, en contra de la violencia”, afirmó.

Asimismo, no descartó tomar nuevas medidas en reuniones de carácter privado. “Lo vamos a evaluar“, aseveró.

“No me gustaría llegar a eso, pero desgraciadamente este tipo de cosas dinamitan las confianzas, y habrá que tomar medidas“, expresó el Presidente.

Últimos ataques

El Mandatario también abordó los últimos hechos de violencia registrados en la Región de La Araucanía. “Nosotros vamos a enfrentar, tanto a la violencia como al terrorismo, sin complejos“, apuntó.

“Disparar a un bus de niños, a trabajadores, quemar iglesias, quemar escuelas, intentar mediante el amedrentamiento, conseguir objetivos políticos es un muy mal camino“, manifestó.

En ello, el Presidente reiteró que utilizarán “todas y las mejores herramientas que tenga nuestra legislación para perseguir a quienes llevan adelante esos crímenes”.

Por otro lado, abordó la cuestionada Ley Antiterrorista, señalando que “Chile ha sido condenado por tribunales internacionales por el uso de esta ley, y no ha servido para la persecución de los delitos que se buscan“.

“El consenso que tenemos es que tenemos que mejorar la ley, y no va a haber trabas ni escatimaremos en ocupar todas las herramientas que nos otorga la ley”, aseguró.

Feria del Libro

Finalmente, Gabriel Boric tuvo palabras para la decisión de no participar como “invitado de honor” en la Feria del Libro de Frankfurt. “Esta decisión no pasó por mí y no me fue comunicada oportunamente”, admitió.

“Le manifesté mis discrepancias al ministro De Aguirre, porque considero que gastar en cultura es una tremenda inversión, esta no es plata que se tire a la basura. Son gastos que valen la pena”, aseveró.

Asimismo, el Mandatario declaró que “el ministro (De Aguirre) planteó que el ser invitado de honor tiene un costo asociado del orden de los US$8 millones, no es poca plata. Lo que yo planteo, es lo planteé a él, es que como un país que tiene una dignidad literaria que nos enorgullece, tenemos que estar en esas instancias y ser protagonistas”.

“Por qué no estar en esa instancia, y hacer los esfuerzos por hacer una feria acá en nuestro país. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y lo que he instruido es que se establezcan las conversaciones con la organización de la feria, para que podamos efectivamente ser invitados de honor, asistir, el año estará en discusión en función de los plazos de la feria, pero no me cabe duda que estaremos ahí este año y los próximos como invitados, y prontamente como invitado de honor”, cerró.