Este viernes, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, ofreció un punto de prensa desde la Cámara Baja, luego de que reconociera haber filtrado un audio de una reunión sostenida con el Presidente Gabriel Boric.

Al respecto, el parlamentario reiteró sus disculpas, argumentando que llegó tarde a la cita en Cerro Castillo, por lo que no escuchó cuando se dijo que la reunión no se debía grabar.

“Reitero mis disculpas públicas al Presidente Boric, a ministros y parlamentarios, y decir nuevamente que estoy disponible a conversar con el Presidente si así lo estima conveniente”, señaló.

“Yo llegué tarde a la reunión, por lo que no estuve presente cuando dieron las instrucciones de no grabar, raro, pero las dieron“, declaró.

No obstante, el diputado de RN justificó su actuar, manifestando que “me parece relevante guardar para recordar. Y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región, y que no quedara en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe”.

Se autodenunciará

En esa línea, declaró que se autodenunciará ante la Comisión de Ética de la Cámara, y que se defenderá ante la denuncia interpuesta por el Gobierno.

“Voy a pedir al presidente de la Cámara para que pase mis antecedentes a la Comisión de Ética, creo que es importante autodenunciarme en esta comisión, y me defenderé en la denuncia que interpuso el Gobierno”, aseguró.

Asimismo, reiteró que “se quebraron las confianzas”, pero que “no se han dañado más de lo que ya estaban dañadas“, y descartó renunciar.

“Se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el gobierno, porque ellos no han querido tener más confianzas con nosotros, pero no se ha dañado más de lo que ya está dañada“, dijo.

“Yo no voy a renunciar, porque me debo a la Región de La Araucanía”, cerró Miguel Mellado.