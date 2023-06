Agencia de Calidad de la Educación tras resultados del Simce: “Se demuestra que la presencialidad para el aprendizaje es indispensable”

El pasado miércoles, la Agencia de Calidad de la Educación presentó los resultados del Simce 2022, el cual reveló una baja en el puntaje en matemáticas, además de un aumento en las brechas de aprendizaje por género.

Asimismo, se observó un aumento en la percepción de discriminación en el clima de convivencia escolar, como también una disminución en el porcentaje de estudiantes que se sienten capaces de aprender matemáticas, principalmente entre las mujeres.

Sobre esto se refirió el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “el análisis hay que hacerlo en el contexto de la pandemia, pero también mirando los resultados de la última década“.

“La preocupación está en matemática, que registró una baja de 10 puntos en cuarto básico y de 12 puntos en segundo medio, pero sin dejar de mirar que en cuarto básico, la baja en lenguaje fue mucho menos de lo esperado“, agregó.

“Y si miramos la curva de la década, en matemáticas veníamos teniendo una tendencia al alza, con una tasa promedio de un 4,1%“, declaró.

En esa línea, Cortez manifestó que “la pandemia agudiza las dificultades, específicamente en matemáticas, y entre las razones encontramos que es mucho más difícil para la familia y sin el profesor explicar temas como fracciones, geometría, patrones y álgebra, a diferencia de la lectura”.

Asimismo, aseguró que “con estos resultados, se demuestra que la presencialidad para el aprendizaje de ciertos contenidos es indispensable“, añadiendo además que “la tecnología no necesariamente provoca un mayor aprendizaje si es que no hay un profesor como guía”.

Pese al descenso en los resultados del Simce, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación se mostró optimista en revertir esta situación en “tres a siete años”.

“Existe la capacidad en el Estado y en el país de poder revertir esta situación. Un claro ejemplo son las 116 escuelas, que por más de siete años dieron resultados insuficientes, y que tras la pandemia, subieron 16 puntos en promedio, e incluso hasta 40 en alguna de ellas”, cerró.