Hombre compró siete iPhone 14 en el CyberDay por $54 mil cada uno y le anularon la compra

En el marco del pasado CuberDay 2023 un hombre realizó una compra de siete iPhone 14 a un bajo precio cada uno, pero desde la tienda le anularon la compra y ahora exige que se cumpla lo acordado.

Una vez más, este tipo de ventas online ha dejado varias polémicas en torno a la realidad de sus ofertas. Esto lo dejó evidenciado el Sernac con un primer balance de los reclamos ingresados.

Pero dentro de las diferentes constancias hay un caso bastante particular de un sujeto que aprovechó, sin dudarlos, los precios muy rebajados del solicitado smartphone.

Se trata de Ricardo Peralta, quien realizó una compra de siete iPhone 14 en la tienda online de Lider a un precio de $54.000 pesos cada uno. Pero las cosas no resultaron como esperaba y hoy se enfrenta a la negativa de la compañía que canceló su transacción.

Según consignó T13, Peralta no tuvo problemas al momento de ejecutar el pago y avanzó todos los pasos sin inconvenientes, pero no fue hasta un par de días después que le anunciaron que su orden había sido cancelada.

“De forma unilateral me cancelaron la compra, ni siquiera me preguntaron (…) me dijeron ‘le llamo para informarle que le cancelo la compra'”, indicó el cliente.

Un error “recurrente”

El consumidor también agregó que desde Lider se comprometieron a una compensación reflejada en el sistema de puntos dentro de su tienda. Además, le garantizaron la devolución del dinero en un plazo de 7 a 10 días hábiles.

“Me sentí súper pasado a llevar y es un tema lamentablemente recurrente en estos eventos y entiendo que por ley eso no se puede hacer“, lamentó Ricardo.

“Yo no estoy pidiendo nada extraordinario, solo que cumplan con lo que yo compré“, enfatizó, anunciando que buscará asesoría legal para seguir en el caso.

La respuesta de la tienda

Desde Walmart se refirieron a esta compra anulada de los iPhone en el CyberDay 2023 y aseguraron que fue algo involuntario que sucedió en el desarrollo del evento ofertas online.

Mencionaron que fue un “error involuntario y técnico que se produjo durante el último CyberDay, relacionado con el precio de los celulares de alta gama, lo cual resultó en la compra de un número significativo de dichos productos a un precio evidentemente erróneo”.

“Una vez que detectamos esta irregularidad, hemos actuado de manera proactiva y nos hemos puesto en contacto con los clientes afectados para explicar la situación y ofrecer una solución para superar este incidente”, agregan.

Respecto al ámbito legal, y considerando los anuncios del Servicio Nacional del Consumidor, se estipula que no se pueden anular compras de manera unilateral y sin previo aviso con derecho a réplica.

También, la Ley del Consumidor establece que las empresas deben cumplir con lo prometido en su publicidad y lo informado y acordado en sus contratos.