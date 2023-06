Listas de espera, salud mental y Copago Cero: el balance de la ministra Ximena Aguilera tras Cuenta Pública

Durante la mañana de este viernes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera abordó los temas de su cartera, bajo el alero de la Cuenta Pública rendida por el presidente Gabriel Boric la tarde de este jueves.

“Es uno de los sectores más complejos, de hecho es el que tiene más funcionarios, tenemos todo el sistema público de la Salud, tenemos más de 220 mil funcionarios más los 100 mil de atención primaria y sin contar a la autoridad sanitaria” comenzó diciendo la autoridad en La Mañana de Pablo Aguilera de radio Pudahuel,.

Listas de espera en la salud pública

“Lo que anunció el presidente, es la meta que me dio cuando me nombro ministra, el tema de reducir los tiempos de espera, los sistemas de salud han enfrentado en todo el mundo la pandemia, y para atender los casos de pandemia hubo que evitar hacer intervenciones quirúrgicas electivas, se usaron los pabellones incluso para hospitalizar gente, entonces se atrasaron muchas atenciones, no solo en Chile y en el mundo, lo que significó un cúmulo de personas en las listas enorme, y hemos estado trabajando, bueno del gobierno anterior también se viene trabajando en eso, en retomar la actividad del sistema, y ayer el presidente nombró los logros que hemos tenido en efectivamente reducir los tiempos de espera de la cirugías y de las especialidades, pero que no es suficiente y se comprometió, nos comprometió más bien, a seguir reduciendo esos tiempos de espera y y bajar a unos índices que nunca han existido en Chile” agregó la médico cirujano.

“Él quiere que hagamos el esfuerzo de llegar a tiempos bastante dignos, bajar de los 200 días de mediana, incluso lo mencionó, y bueno que es necesaria la reforma tributaria para tener más recursos para seguir haciendo las actividades que implica el trabajar los los fines de semana con los pabellones, la extensión horaria, la compra de servicios al sector privado, el mejorar la productividad de los pabellones a través de los centros de resolución regionales que ayudan a que la gente llegue mejor forma con todos los estudios hechos y se aproveche más también el uso del pabellón” indicó la ministra Aguilera.

Salud Mental y proyección para Chile

“Otro otro mensaje tiene que ver con la salud mental, que es otra de las prioridades. Nosotros vamos a ser el gobierno que más va a invertir en centros comunitarios de salud mental. Se ha invertido bastante, se inauguró el de San Antonio Bueno, venían varios del gobierno anterior, pero en este gobierno, en los cuatro años, se quiere instalar 30 centros más, entonces es un desafío también, se está avanzando en eso y mejorar la atención de salud mental a través de la telemedicina, y la prevención de suicidio a través de #4141″ dijo.

Asimismo, la ministra habló sobre el anunció del avance gradual del proyecto de atención primaria universal, hoy día hay siete comunas que la atención primaria atienden a toda la gente independiente si son de Capredena, Fuerzas Armadas, Isapre o de Fonasa,, dándole atención, no solo en los consultorios, sino que también la atención de urgencia, que a veces la gente la valora más, aunque los médicos salubristas nos gusta que la gente vaya más a los controles, y que sin barreras, porque en el fondo la atención primaria es mucho más cercana, es gratuita también tiene acceso a exámenes y eso es bien importante y también lo va avanzando”.