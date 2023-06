Eugenio Tironi y análisis tras la Cuenta Pública: “Es una una ratificación de una línea que se plantea con mucha claridad”

Durante la jornada de este jueves, el Presidente Gabriel Boric se destacó en su segunda Cuenta Pública al dirigirse al país con un discurso impresionante que se prolongó por un total de 3 horas y 36 minutos. El evento, se convirtió así en la presentación presidencial más larga desde el retorno a la Democracia en Chile.

En este contexto, el sociólogo Eugenio Tironi se refirió al balance rendido por el Jefe de Estado, destacando diversos aspectos, tales como la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, y el reconocimiento al trabajo de líderes anteriores.

“Hay renuncias, aspiraciones, sueños que florecen mejor cuando uno está joven o cuando está fuera de responsabilidades, cuando uno tiene que hacerse cargo de un portaviones como el Estado, pero yo creo que no hay un quiebre ayer, porque esta es una una ratificación de una línea que se insinúa o se plantea con mucha claridad, pero aunque luego se vacila quizás, pero una línea que viene de la segunda vuelta” comenzó diciendo el especialista.

Asimismo Tironi destacó la asistencia de la expresidenta Michelle Bachelet. “Esa presencia ayer, es como que indicativa de retorno a las raíces”.

“Las veces que se mencionó el presidente Piñera o Ricardo Lagos, Elwin, la idea que somos un un eslabón dentro de una cadena, de que hay continuidad, de que uno es un ladrillo más de una construcción que no termina nunca, que en eso consiste en el fondo una República, una patria, creo que decía él todavía más poéticamente, esa noción está muy institucionalizada en él, yo creo que eso es como el gran efecto que tiene estar en La Moneda y ocupar ese sillón” dijo Eugenio.

Socialismo democrático

“Esto es una cosa que no se aprende sino estando ahí, como que te transforma. Pero yo tendría cuidado en decir, nada más que escuchándolo ahí, de que este es un traslado hacia el socialismo democrático, porque el socialismo democrático todavía era, y es, un poco ampuloso, un poco formal, un poco jerárquico” añadió.

Durante su análisis, el sociólogo destacó que “el relato está en la medida, no en una visión holística global de planificación global. En ese sentido es bastante Millennial esto, en que la vida sea construyendo de retazos de a pedazos de lo que se puede, pero no hay un gran proyecto, no hay una gran utopía”.

“Yo creo que esto, para decirlo en otras palabras, es un artefacto raro, un artefacto nuevo. Es que yo creo que mirarlo desde el punto de vista, si el viejo frente amplismo o si es la vieja social democracia, no calza (…), el presidente Boric está inventando un artefacto nuevo.

La participación de Michelle Bachelet en la Cuenta Pública

“Yo creo que eso fue una sorpresa, supongo, para todo el mundo, el cariño, que ella despierta que además transversal, no tiene signo político” comenzó diciendo el profesional.

“Si hay una figura resiliente, en la que cual encarnan los dolores y las ilusiones del Chile contemporáneo, es ella” añadió para luego sumar que “yo creo que el discurso de ayer podría haber sido violentamente rechazado, ahí mismo a la salida del Congreso por buena parte de sus propios parlamentarios, los dirigentes de Apruebo Dignidad, pero Michelle Bachelet tomando nota y aplaudiendo fue una contención ‘ojo muchachas y muchacho, no se me desorden aquí'” añadió.