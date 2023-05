Reportaje de Fox News asegura que delincuentes chilenos “aterrorizan” EE.UU.

Fox News informó, a través de un reportaje, el terror que ha causado la presencia de un grupo de delincuentes chilenos en Estados Unidos (EE.UU.), los cuales se dedican al robo de casas deshabitadas.

De esta forma, el reconocido periodista Lawrence Jones, detalló que este “grupo organizado de Sudamérica” aprovecha el programa de exención de visas (Visa Waiver) para chilenos para ingresar al territorio norteamericano.

Por su parte, el teniente de la policía de Avon, John Schmalberger informó que “sabemos que es un grupo organizado desde Sudamérica, que viene al país y viaja por todos lados. Acá eligen un barrio, observan y toman nota de cuando la gente llega y se va“.

“Finalmente, eligen un momento en que tocan el timbre y, si nadie acude, ingresan a la casa por su parte posterior para llegar hasta los dormitorios, donde toman joyas, dinero y otros objetos de valor“, añadió.

En esa línea, el uniformado sostuvo que “no hemos logrado hacer ningún arresto. Lo único que sabemos es que ahora podrían estar viajando hacia el medio oeste”.

La petición de las autoridades

Por otro lado, el fiscal del condado de Orange, en California, Todd Spitzer, apuntó a una radical solicitud para intentar frenar este tipo de ilícitos: eliminar a Chile del programa Visa Waiver.

“Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica. Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EE. UU., sino que ya no puedan hacerlo con solo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales“, declaró la autoridad.

Finalmente, el funcionario señaló que con dicho programa “estamos literalmente abriendo las compuertas para que los chilenos y las bandas de ladrones organizadas se aprovechen de los ciudadanos estadounidenses”.