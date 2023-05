Municipio de Quintero suspende actividades al aire libre para este fin de semana

Ad portas de la celebración del Día de los Patrimonios 2023, la Municipalidad de Quintero determinó suspender todas las actividades al aire libre en la comuna para este fin de semana.

La razón se debe a que, durante los últimos días, el Ministerio de Salud ha realizado una serie de fiscalizaciones en Quintero, Concón y Puchuncaví, ya que se han registrado alrededor de 300 personas con sintomatología asociada a la intoxicación del aire.

Al respecto, la seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré Aravena señaló que “como seremi de Salud hemos estado todo el fiscalizando. Acabamos de terminar una fiscalización en Enap, donde verificamos las condiciones de salud ocupacional y también los planes operacionales en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente“.

Asimismo, la autoridad sostuvo que durante la mañana de esta jornada se trabajó con Capitanía de Puerto, la Delegación Presidencial y también con la Superintendencia del Medio Ambiente, “tomando muestras de la bahía y de las naves“, para verificar efectivamente las condiciones de emisiones contaminantes.

Suspensión de actividades

Por otro lado, durante el fin de semana se habían organizado una serie de actividades en la comuna para celebrar el Día de los Patrimonios. Sin embargo, frente a las malas condiciones de ventilación que persisten en la zona, se cancelaron todas las actividades al aire libre.

Vecinos del sector denuncian que este tipo de situaciones vulnera sus derechos, especialmente los derechos básicos de los niños, como la educación. “Primero nos dijeron que no podíamos salir, segundo, que nuestros hijos no podían hacer educación física y ahora nos piden que los niños no estudien, que no jueguen, que se mantengan en sus casas“, manifestó María, habitante de Quintero.

“Vulneran todos nuestros derechos(…) Les quitamos el derecho a educarse, les quitamos el derecho a la salud, le hemos quitado el derecho a jugar“, concluyó.