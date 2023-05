Dos oficiales de Carabineros y un cadete del Ejército pasaron, este viernes en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, a control de detención por el caso “Operación Knightsbridge“, una estafa piramidal adentro de diversas instituciones de seguridad del país. A los tres se les procesará por los delitos de estafa piramidal y lavado de activos. Además, a uno de los carabineros se le investigará por las dos granadas y otras bombas lacrimógenas encontradas en su domicilio en la comuna de La Reina.

De forma preliminar, el persecutor del caso aseguró que los involucrados habrían incrementado su patrimonio en más de $200 millones.

Un familiar de la carabinera involucrada habló con ADN: aseguró que ella está siendo “mal enjuiciada”.

“En este caso, la mujer es una víctima, porque a ella también la metieron: estuvo dos meses, no un año, como dicen en prensa. Estuvo dos meses en el juego. El juego venía hace más de un año. Ella cooperó con la investigación. Ayer conversé con ella. Por lo que entiendo, hay carabineros, militares, PDI, fuerza aérea, civiles”, detalló.

Él mismo es un funcionario activo de Carabineros. Adentro se enteró de las estafas, pero “opté por no participar, no me daban las garantías, habían muchos temas pendientes”.

Los involucrados en la “Operación Knightsbridge” garantizaban devoluciones de hasta 300% vía compras en el extranjero. “Lo raro es que a la gente se le pidió, supuestamente al encargado, que constituyera un tema con el Servicio de Impuestos Internos, se le pidió arrendar un local como oficina y después de eso, se le perdió el contacto. Con eso ya me pareció raro. Se veía algo malo”, relató.

El fiscal del caso aseguró que la cifra de involucrados superaría las 500 personas, las que incluirían a internos de la Escuela Militar que habrían estado al tanto de la estafa piramidal. Pese a eso, ¿por qué él no hizo la denuncia? Respondió:

“No hice la denuncia porque ya había denuncias en curso. Hay un asunto interno en Carabineros. Hay que esperar qué dicen en fiscalía. Hay carabineros, PDI, gendarmería, gente ‘normal’. No solamente hay que poner el foco en Carabineros. Hay mucha gente más metida”.

Por lo que se expuso en el control de detención, además del “asunto interno” en Carabineros, habría también un sumario en la Escuela Militar, pues se sospecha que habría más involucrados.

🔴Jzgdo Garantía San Bernardo acoge solicitud de ⁦@Fisc_Occidente⁩ y amplía detención de 2 oficiales de Carabineros y 1 cadete militar que integraban estafa piramidal Knightsbridge.Fiscal Sergio Soto indicó que nuevos antecedentes apuntan a más funcionarios de Carabineros. pic.twitter.com/fIxknsAMPI — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) May 26, 2023

La plataforma Knightsbridge comenzó a ser investigada a fines de 2021. Las diligencias terminaron en mayo de 2022. La fiscalía recibió formalmente 670 denuncias de víctimas que aseguraron haber sido engañadas, en suma, por más de $1.000 millones. Además, el fiscal confirmó que el tema era de conocimiento general en la institución.

Esta jornada se amplió la detención hasta el próximo lunes. Las cuentas bancarias de los involucrados fueron bloqueadas. Hubo computadores requisados.