Caso Lucía Dammert: CLPT instruye investigación a RR.EE por no contestar solicitud de información

Este lunes, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó una investigación sumaria en la Subsecretaria de Relaciones Exteriores (RR.EE) por no contestar la solicitud de información sobre comunicaciones oficiales sostenidas entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, en el marco del caso del FBI y la ex asesora presidencial Lucía Dammert.

El órgano encargado de hacer cumplir las obligaciones de la Ley de Transparencia, estableció que la RR.EE declaró “que existieron comunicaciones a través de vías verbales“. Y que, atendida su existencia, el Consejo Directivo del CPLT estimó que se trataba de “información pública que debía entregarse“.

Sin embargo, tras haberse cumplido el plazo establecido, el Consejo informó que la Subsecretaría no dio cumplimiento oportuno a la decisión y que no ha explicado de manera detallada las razones de no tener en su poder la información solicitada, por lo que, “no es posible concluir que se encuentre debidamente satisfecho el estándar que se ha definido para aquellos casos en los que se invoque como defensa la inexistencia de la información“.

“Una serie de dudas”

Al respecto, el presidente del CLPT, Francisco Leturia dijo que “si la RR.EE no cumplió una orden, que por ley emitió el Consejo para la Transparencia, se levantan una serie de dudas y una de las más graves(…) sería un hecho inédito y gravísimo, y que va mucho más allá de una falta de transparencia“.

Asimismo, el órgano afirmó en su resolución que “las argumentaciones de la Subsecretaría solo se limitan a demostrar que a la fecha no existirían actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que tengan algún grado de identidad con los elementos descritos en la solicitud“.

Omisión en antecedentes

Esto, “sin referirse a aspectos relevantes, como los asociados a la emisión de un comunicado de prensa que alude expresamente a la existencia de una consulta “por medios oficiales” al Gobierno de Estados Unidos, respecto de la cual, se pudo “recibir respuesta al mencionado requerimiento”, asunto que es omitido en los antecedentes remitidos en sede de cumplimiento”.

Cabe señalar que el inicio de esta investigación busca que los responsables puedan explicar los antecedentes frente a la decisión del Consejo. “El único hecho que hoy es claro es que se ordenó entregar una información y no se hizo, a pesar de haber tenido un plazo extraordinario. Por lo tanto, la regla general, y que se aplica a todos por igual porque es la ley, es que se instruyó una investigación sumaria“, manifestó el escrito.