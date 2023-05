Anatel responde a controversia de propiedad intelectual: “La pretensión de DYGA es extremadamente alta”

Este miércoles, Ciudadano ADN conversó con el presidente de la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, Pablo Vidal, quien respondió a la acusación de la Corporación de Directores y Guionistas de Chile (DYGA) de violar la propiedad intelectual, esto, al considerar que la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos (ATN) habría recibido un trato preferencial en un acuerdo suscrito con el organismo por derechos de autor.

“El acuerdo es una flagrante y vergonzosa violación a los derechos de la Ley de Propiedad Intelectual, porque permite e incita a que una entidad cobre por todos los directores y guionistas de Chile, habiendo otras, como nosotros, que somos 220 socios y esto permite que ATN cobre por todos los directores y guionistas de Chile. Es una vergüenza”, expuso Vicente Sabatini, el presidente de DYGA a Ciudadano ADN el pasado 2 de mayo.

La respuesta de Anatel

Al respecto, el presidente de Anatel indicó: “Acá existen, por un lado, los autores, directores y guionistas de algunas obras, que son puestas en conocimiento de la gente por usuarios, quienes usan esos derechos. Estamos hablando de que hay una ley que establece que, directores y guionistas tienen derecho a una remuneración por sus obras, que tienen que ser pagadas por quienes usan esos derechos”.

“Efectivamente en Chile tenemos dos entidades de gestión colectiva que administran derechos de directorios y guionistas que son las mencionadas. A los pocos meses de que llegue, en junio del año pasado, recibí el mandato expreso de negociar con ambas entidades, en simultáneo, no en conjunto, porque no podemos y eso intentamos”, resaltó Pablo Vidal.

En esa línea, el presidente de Anatel dijo: “Nosotros abrimos un proceso de conversaciones de negociación con ATN y DYGA, con sus abogados, para intentar construir un acuerdo con ambas que solucionara este asunto pendiente, que es el pago de sus derechos. Lo que ocurrió, es que alcanzamos un acuerdo en el mes de agosto del año pasado con ATN y no hemos alcanzado un acuerdo con Dyga”.

“En ningún momento existió, ni en las conversaciones con ATN, ni está en este acuerdo manifestado de ninguna manera, la intención ni de desconocer a DYGA, ni que ATN represente los derechos de DYGA, bajo ningún punto de vista y es explícito el acuerdo en referirse primero a que esto es respecto de los derechos de autores que ATN representa y que las acciones que ellos tienen que cubrir por la indemnidad que acordamos, es respecto de cualquier otro distinto de DYGA”, expuso Vidal.

¿Por qué no hay acuerdo?

Sobre por qué no se ha logrado un acuerdo con DYGA, el representante de Anatel afirmó: “Hay varias razones, pero la más fundamental, es porque no hemos logrado alcanzar un acuerdo económico. La pretensión de DYGA es extremadamente alta comparada con los términos del acuerdo, por lo tanto, no hemos logrado acercar las posiciones”.

“No desconocemos el asunto pendiente, pero para nada de lo que hemos hecho, ni el protocolo de negociación, ni haber negociado con ambas, está fuera de lo que la ley establece como mecanismo y hay otros mecanismos que la ley también contempla que podría ser una mediación un arbitraje y y eso también está ahí sobre la mesa como una posibilidad que no se ha destacado”, sumó.

Finalmente, Pablo Vidal descartó no haberse comunicado con Vicente Sabatini para lograr un acuerdo y relató: “Yo lo llamé después de ese correo (enviado en 2022) y luego los abogados que están representando a Anatel hablaron con los abogados de DYGA y de hecho nos reunimos el lunes 21 de noviembre, un mes después de ese corre”.

“Nos juntamos en la oficina de Juan Pablo Hermosilla con los abogados de Anatel con Vicente presente, le explicamos que ya habíamos llegado a este acuerdo con la ATN (…) y luego de eso, recién en diciembre, ATN publicó este en el diario oficial, o sea, nosotros incluso lo comunicamos esto a ellos antes de que estuviera en el Diario Oficial. No sé por qué dice que no le respondimos si tuvimos esa conversación”, cerró el presidente del ente televisivo.