Orrego tilda de “artificial” polémica con Matthei por Plaza Italia y agrega que “un alcalde no puede definir que un proyecto no va porque no le gusta”

Polémica y declaraciones cruzadas protagonizaron la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco de las restauraciones del Eje Alameda-Providencia.

Esto luego de que la autoridad regional confirmara el fin de la rotonda en Plaza Baquedano, generando la molestia de la jefa comunal, quien señaló que Orrego “no tiene las facultades” para decretar esta decisión.

Sobre esto se refirió el propio gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “esta es una polémica que me parece bastante artificial, porque todo el mundo sabe de este proyecto hace más de 10 años“.

“Esto se relanzó el año pasado, con la presencia de la alcaldesa y de los ministros, y siempre se habló de ese rediseño del sector, pero en el marco del rediseño del eje Alameda-Providencia”, agregó.

En esa línea, la autoridad respondió al emplazamiento de Matthei, quien acusó de “obsesión” la idea de eliminar esta rotonda.

“Cuando dice que estamos obsesionados con la Plaza Baquedano, eso no es efectivo, porque mi única obsesión es recuperar la ciudad para las personas, y si recorren hoy la Alameda, se darán cuenta de que llevamos un 35% de recuperación de fachadas, entre Lo Prado y Plaza Italia”, aseguró.

Además, Orrego enfatizó en que “más que eliminar Plaza Italia, este proyecto lo que pretende es construir Plaza Italia, porque ese lugar no es una plaza, es una rotonda“.

En ello, el gobernador criticó la postura de la alcaldesa, acusando un cambio de discurso. “Este no es un proyecto de la comuna de Providencia, sino de la ciudad de Santiago. Imagínese si cada comuna dijera que no quiere una estación de Metro, no tendríamos metro“, sostuvo.

“Acá hay cinco ministerios y cuatro municipios involucrados. Entonces, más que decir que el gobernador no tiene atribuciones, yo lo diría al revés, un alcalde no puede definir que un proyecto no va porque no le gusta“, prosiguió.

“Lo paradójico de todo esto es que yo podría mostrar declaraciones de la alcaldesa Matthei explicando por qué era bueno el cambio hace tres meses”, emplazó.

Seguridad

Por otro lado, Claudio Orrego se refirió a la crisis de seguridad que atraviesa el país. “En comparación con otras ciudades de América Latina, Santiago sigue teniendo un buen ranking. El problema es que respecto a nuestra historia, este es el momento más crítico que hemos tenido en esta materia”, aseveró.

“Nunca habíamos tenido tantas balaceras, homicidios, y crimen organizado. Esa es la realidad, y el que no quiera verla simplemente es porque tiene anteojeras”, declaró.

Por ello, la autoridad de la RM expresó que “frente a esto, lo que corresponde es un plan espacial, una estrategia o política, ojalá de Estado, sin peleas pequeñas, donde todos nos unamos con un propósito y un sentido de urgencia especial”.

“En este momento de crisis, se requiere de acciones extraordinarias, y en esto todos los actores cumplen un rol, pero para eso se requieren recursos y apoyo, y eso es lo que los gobiernos regionales estamos haciendo en todo Chile”, afirmó.

Finalmente, el gobernador abordó el plan “Calles sin Violencia”, indicando que este es “un esfuerzo que va en la dirección correcta“.

“Mi comentario respecto a esto es que no me parece dejar cinco comunas populares de Santiago fuera, como Quilicura, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, Conchalí y La Cisterna“, cerró.