“Él no tiene atribuciones”: la molestia de Evelyn Matthei con Claudio Orrego por fin de la rotonda en Plaza Baquedano

Molestia expresó la alcaldesa de Providencia, Eveleyn Matthei, luego de que el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunciara de forma oficial el fin de la rotonda en Plaza Baquedano.

La jefa comunal detalló que quedó “un poco perpleja cuando vi que el gobernador estaba anunciado algo respecto a lo cual él no tiene atribuciones“.

“Esa no es una decisión que tome él, la plaza es espacio público y el espacio público es administrado por la Municipalidad, no por la Gobernación; de tal manera que no tiene facultades para anunciar eso”, agregó.

Asimismo, Matthei declaró que “él puede llamar a todos los arquitectos que quiera, a todos los rectores, ministros y a todos los empresarios. Eso no sustituye lo que tienen que decir nuestros vecinos“.

“En Providencia, todo lo que hacemos se consulta con los vecinos, hay participación ciudadana, generalmente tres o cuatro, hasta que finalmente las cosas se moldean de una forma en que sea técnicamente posible, pero también que le guste de acuerdo al uso que le dan nuestros vecinos”, afirmó.

Además, adelantó que estas consultas ciudadanas respecto a la rotonda de plaza Baquedano “se van a hacer sí o sí. De otra manera, nosotros no vamos a dar ninguna autorización para que se intervenga esta zona”.

“Hemos trabajado harto, pero estamos muy lejos de estar conforme con el proyecto que se está proponiendo“, aseveró.

Segunda etapa de recuperación Plaza Baquedano

Pese a esto, la alcaldesa dio inicio a la segunda etapa de recuperación de la Plaza Baquedano, la cual, según explicó, consiste en mejorar las áreas verdes del sector.

“Vamos a recuperar cuatro espacios, donde se plantará pasto de muy bajo requerimiento hídrico, como una forma de ir embelleciendo todo el sector”, afirmó.

“Durante este año, deberíamos tener listo el café literario del Parque Bustamante, lo que ayudará a dar mucha más vida al sector, e intentaremos también recuperar al café literario del Parque Balmaceda”, cerró.