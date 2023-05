Exjefe de fiscalización del SII fue condenado a 8 años de presidio efectivo por evasión tributaria en La Serena

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó al exjefe de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la ciudad, Patricio Juan Carlos Aguilera Godoy, a la pena de 8 años de presidio efectivo y una multa de $391.821.501, correspondiente a la totalidad del monto defraudado, como autor del delito de evasión tributaria, ilícito perpetrado entre abril de 2014 y octubre de 2017.

Como autores del mismo delito, fueron condenados además Gonzalo Alejandro Aguilera Godoy, a la pena de 4 años de presidio y multa de $92.739.939, correspondiente al 100% de lo defraudado; y Ángel del Rosario Rivera Chepillo, a 3 años y un día de presidio y multa de $40.441.643, correspondiente al total defraudado. Al reunir ambos los requisitos del artículo 15 de la Ley 18.216, las penas privativas de libertad fueron sustituidas por la de libertad vigilada intensiva.

Los hechos

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado que en fechas y horas no precisadas, entre el 17 de abril de 2014 hasta el 13 de octubre de 2017, al interior de las dependencias del SII de La Serena, Patricio Aguilera, actuando como jefe de grupo de fiscalización, utilizó el computador institucional que tenía asignado usando su clave personal, así como la de otras funcionarias subalternas, y manipuló maliciosamente las bases de datos informáticas del servicio, modificando y usando indebidamente la información tributaria real de diversos contribuyentes, con quienes previamente se había concertado —directamente, o a través de su hermano Gonzalo Alejandro Aguilera Godoy— para que, mediante una serie de maniobras fraudulentas o ardides, lograr obtener devoluciones indebidas de impuestos, que ocasionó un perjuicio fiscal ascendente a $391.821.501.

De esta manera, Gonzalo Aguilera, reclutó y persuadió al menos a 18 contribuyentes obteniendo información para que luego, Patricio Aguilera, los utilizara en las bases de datos del SII para evadir impuestos.

El mecanismo utilizado era declarar créditos originados en supuestos retiros de utilidades desde sociedades en las que los contribuyentes no tenían participación alguna, los que posteriormente se imputaban a su impuesto Global Complementario, originando con ello las devoluciones indebidas de impuestos; así también —en algunos casos— registró una suma por concepto de pagos provisionales mensuales (PPM), pese a que durante el año comercial el contribuyente no presentaba declaraciones mensuales de impuesto, de modo que la devolución de tales sumas resultaba improcedente, al no estar respaldada en pagos efectivos.

Otros ilícitos

Asimismo, entre el 7 de abril de 2014 y el 6 de abril de 2018, Patricio Aguilera recibió una serie de depósitos en dinero efectivo en su cuenta corriente del Banco Santander por la suma total de $72.979.221, suma de dinero que carece de justificación económica y que supera considerablemente su nivel de ingresos mensuales como funcionario del SII.

Por otra parte, con fecha 27 de agosto de 2018, Patricio Aguilera adquirió un inmueble en La Serena, en la suma de 7400 UF, el que fue inscrito a su nombre en el registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año 2018, mismo inmueble que vendió a su cuñado Francisco Javier Espinoza Tirado el 8 de febrero de 2019, en la suma de $110.000.000. Además, en La Serena, el 14 de marzo de 2019, vendió el automóvil, modelo Grand Cherokee, Laredo, 3.6 automático, a su sobrino Francisco Ignacio Espinoza Aguilera.

En tanto, se informó que para dar cumplimiento a la pena de libertad vigilada intensiva, los sentenciados Gonzalo Aguilera y Ángel Rivera, deberán presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería de Chile, debiendo cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las condiciones legales.