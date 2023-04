Una compleja semana ha tenido Naya Fácil, después de que el Servicio de Impuestos Internos le cobrara más de 100 millones producto de actividad económica en las redes sociales. La influencer en un principio contabilizó una deuda de más de 50 millones, pero con el paso de las horas, averiguó que le piden aún más.

“Yo ando despierta desde las ocho de la mañana, 7:30 más o menos. Ando buscando distintas opiniones, chiquillos. De verdad ando viendo en todos lados qué puedo hacer. Porque de verdad son demasiadas lucas, que no me van a devolver”, contó Naya Fácil al comienzo del día en una storie en Instagram.

Luego, agregó: “He tenido unas noches pésimas, porque ustedes saben mi vida, saben lo que yo me he sacrificado. Trabajar en las redes sociales, para llegar y tener que pasar tanta lucas que no van a ser devueltas. Lucas que no estoy hablando que son pocas. Entonces estoy agotando todos los medios chiquillos, todavía estoy a tiempo“.

“Estoy escuchando distintas opiniones de qué puedo hacer. Así que eso, escuché una opinión más o menos buena, así que no sé si alcance a pagarlos hoy día. Porque yo no sabía que tenía plazo hasta el martes. Nadie me había dicho que tenía plazo hasta el martes“, añadió después.

“Es mi bolsillo el que está en juego”

Más adelante, Naya afirmó que “todo tiene solución en la vida, y sea como sea es mi bolsillo el que está en juego. Es mi capital el que está en juego. Voy a agotar todos los medios. Yo no me voy a rehusar y no voy a ir como tonta estúpida a pagar las lucas allá, así como ‘ay, ya, esto’. No, tiene que ver una solución“.

“Al menos, hasta el momento, lo que me están haciendo pagar son mucho más de 100 palos. Entonces chiquillos, yo por eso estoy así. No voy a decir la cifra exacta todavía, porque todavía quiero agotar los medios. Y me da mucha frustración“, complementó.

Posteriormente, la joven influencer realizó un descargo por su deuda con el SII. “Chiquillos es mi bolsillo el que está en juego. Son mis ahorros, es mi ingreso, es mi capital. Hueón, mi plata está en juego. Todos estos años trabajando con pymes, haciendo sorteos, haciendo rifas, para tomar toda mi plata y regalársela al Servicio de Impuestos Internos“, sostuvo.

“Los bancos me acusaron”

E incluso, Naya aprovechó la instancia para bromear y arremeter contra los congresistas. “Si son más de 100 palos, saquen la cuenta de cuanto gana un diputado por mes. El diputado por mes te gana alrededor de 9 palos, creo. Ya, le estaría pagando el sueldo a un diputado por más de un año”, planteó.

“O sea, imagínate, me saqué la cresta haciendo mis cositas por aquí y por allá para pagarle a un diputado. No hueón, me voy de Chile. No hueón, no, estoy con crisis. Jamás pensé en vivir un momento económico así. ¿Comenzar todo de cero?“, adicionó.

Finalmente, Naya Fácil disparó contra los bancos y señaló que “ustedes saben que todo este problema lo tuve con el Servicio porque los bancos me acusaron. Bancos desgraciados. Si hubiese tenido mi dinero en una canaleta o como se llame… Los bancos me acusaron po“.