La declaración del último chofer del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, revela que parte de su trabajo era depositar millones en efectivo en las distintas cuentas bancarias del ex edil. Esto, en el marco de la investigación que Contraloría lleva por presuntas irregularidades durante su gestión en la Municipalidad de Vitacura.

De acuerdo a información recabada por Meganoticias, se trata de Luis Jara Gallardo, quien ingresó al municipio en 2010, pero no fue hasta el año 2020 que se convirtió en el chofer personal de Raúl Torrealba. Luego de que despidieran Miguel Muñoz Ortega, conductor del el ex alcalde por más de veintitrés años.

Por ello, Jara fue citado a declarar ante la fiscal de la Contraloría General de la República (CGR). Según su testimonio, desde la pandemia, parte de su trabajo y rutina diaria era depositar alrededor de un millón de pesos en efectivo a las cuentas personales que el ex jefe comunal mantenía en cuatro bancos: ltaú, Scotiabank, Santander y Chile/Edwards.

Incluso, en su declaración sostuvo que el mismo Raúl Torrealba era quien le pasaba este dinero en efectivo. “Llegaba a Alcaldía, María (secretaria) me entregaba la papeleta de depósito donde estaba el número de cuenta y teléfono anotado. Con eso pasaba a la oficina de don Raúl y él llenaba el monto y me lo pasaba junto con el dinero, dinero que me entregaba suelto. Yo iba al banco y terminaba de llenar la papeleta con mi nombre porque yo lo iba a depositar”, indicó Jara.

Depósitos a la esposa

“En ocasiones tenía que ir dos veces al mismo banco en la misma semana. Los bancos iban cambiando, es más, también me pasaba en el mismo día varias papeletas de depósito para distintas cuentas de don Raúl. Por ejemplo: ‘700 mil para el Chile y 500 para el ltaú‘, para que los depositara en el mismo día. Eso era casi todos los días, es más, en la mañana antes de bajarse del auto don Raúl me decía ‘ya Luchito, sube’, eso era para los depósitos”, detalló Jara a la CGR.

En una nueva citación a declarar frente a la fiscal, Luis Jara aseguró que también tenía que hacer depósitos semanales en la cuenta del Banco Santander de la esposa del exalcalde. “Era el banco que más iba, ahí le depositaba a don Raúl y a su señora, la señora Pelusa, María Simonnetti se llama(…) Generalmente, los miércoles eran los depósitos para ella“, declaró el conductor.

“Corcheteado en una carpeta”

En esa línea, el ex conductor de Raúl Torrealba comunicó un importante detalle, el exalcalde guardaba los comprobantes de depósitos. “Cuando regresaba del banco entregaba el comprobante de depósito a don Raúl o a María, si él estaba ocupado. Don Raúl lo miraba, me decía gracias y lo guardaba corcheteado en una carpeta“, reveló.

Al ser consultado si en algún momento dudó de la procedencia de los dineros y de las actividades que realizaba, Jara respondió que “no era nadie para cuestionar el origen de los fondos“.

“Uno veía la tremenda casa y departamento de don Raúl, estamos hablando de un político, un alcalde que gana mucho dinero y que además tenía otros negocios, él me hablaba de sus negocios en salmones. A mí me mandaban, yo iba y volvía“, declaró a la fiscal.