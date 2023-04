Estrategia Nacional del Litio: ministra Hernando asegura que ya hay empresas “que han manifestado su intención de aliarse en esta asociación”

Tras el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre el Estrategia Nacional del Litio, que consideró la posibilidad de adelantar el fin de los contratos de explotación y la creación de una empresa público-privada para trabajar el mineral, la ministra de Minería, Marcela Hernando, profundizó en los objetivos que tendrá la estrategia.

En conversación con Chilevisión, la secretaria de Estado detalló que “vamos a preferir lo que signifique mayor riqueza para el país. A eso vamos a optar. No estamos haciendo vetos por adelantado”. Lo anterior apuntaba a las empresas que quisieran entrar en la conformación de una nueva entidad con el Estado.

Luego complementó: “Tenemos que sentarnos, y a eso se refiere el Mandatario cuando invita a conversar. O sea, hagamos un negocio entre privados y públicos que realmente le produzca riquezas al Estado en forma justa”.

“Hoy en minería la captura de rentas por las empresas privadas es bastante disímil, no son todas, pero estamos hablando de márgenes altísimos. Entonces, es una riqueza no renovable y a eso estamos aludiendo. No queremos que pase lo mismo del salitre; tenemos que dejar una industria instalada y aprender a que si aparecen sustitutos, sea el mismo Instituto Nacional del Litio el que se adelante a eso”, siguió ejemplificando la secretaria de Estado.

En la misma línea, Hernando aseguró que hay empresas, “sobre todo europeas que han manifestado su intención de aliarse en esta asociación”.

Con todo, advirtió que serán los privados quienes “tendrían que convencernos a nosotros” y luego de eso, las valorizaciones que se hagan se harán en función de cada reserva, en cada salar.