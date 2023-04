Crimen del suboficial Palma: Fiscalía presenta videos claves del caso en formalización de detenidos por asesinato al carabinero

Este jueves, en medio de la audiencia de formalización contra los tres detenidos por el caso del crimen del suboficial mayor de Carabineros, Daniel Palma, el fiscal Felipe Olivari dio a conocer videos claves que probarían la participación de los imputados en el fatal hecho.

Los capturados son Luis Lugo Machado, Ovimarlixion Garcés Briceño y David Fuentes Escalona, quienes enfrentan diversos cargos por este asesinato.

En ese sentido, el fiscal Olivari, quien en representación del Misterio Público, solicitó prisión preventiva para los imputados por “ser un riesgo para la sociedad”, relató —acompañado de apoyo audiovisual— los hechos en los que habrían participado los detenidos, los cuales se dividen en dos días de abril.

2 de abril

El primer hecho relatado por el persecutor, ocurrió el 2 de abril en la comuna de Lo Prado, cerca de las 23:00 horas, en donde Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés Briceño, junto a Carlos Cortés Flores —quien se mantiene prófugo—, habrían intimidado a dos víctimas en una plaza.

“Les exigieron la entrega de las especies que portaban, señalándoles ‘entreguen todo y no les pasará nada'”, señaló el abogado.

5 de abril

La segunda situación descrita por el fiscal Olivari, se registró el 5 de abril a las 19 horas aproximadamente, cuando los otros tres imputados, junto a otros sujetos, se habrían trasladado a calle San Francisco con Coquimbo, en Santiago, en un automóvil con encargo de robo.

Ahí, de acuerdo a lo expuesto por el persecutor, Luis Lugo, Ovimarlixion Garcés y David Fuentes, más Carlos Cortés, y otros dos sujetos no identificados, llegaron a un cité ubicado en las calles mencionadas, portando armas de fuego y efectuando disparos indeterminados, a tres víctimas que había llegado al lugar en un taxi.

En aquel instante —continuó el persecutor— Luis Lugo y David Fuentes, abordan un vehículo Chevrolet Spark, intimidando a los pasajeros de este, trasladándose a otro punto de Santiago.

“Los imputados procedieron a intimidar, señalándoles textualmente que ‘estoy empistolado, si denuncian ya sabemos dónde viven’, obligándoles a trasladarlos contra su voluntad hasta calle Carmen con Argomedo”, expuso Olivari.

En paralelo, Ovimarlixion, en compañía de Carlos Cortés, abordan otro auto de color azul, para llegar a calle Arturo Prat, donde con armas de fuego, disparan contra del carabinero Daniel Palma, en ejercicios de sus funciones, recibiendo disparos en la cabeza, hecho que le causó la muerte.

El efectivo policial “intentó fiscalizar el auto, no disparó, no sacó el arma, no le dieron ninguna oportunidad y le dispararon sin ningún tipo de misericordia”, expuso el fiscal.

Revisa a continuación la presentación de los videos claves en el crimen del suboficial mayor Daniel Palma: