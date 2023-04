EN VIVO | Cámara discute modificaciones a la Ley Naín-Retamal aprobadas por el Senado

Durante la madrugada de este miércoles, el pleno del Senado aprobó la llamada ley Naín-Retamal en general y particular, ingresando algunas modificaciones acordadas entre el Gobierno y la oposición, por lo que la discusión volvió a la Cámara de Diputadas y Diputados para revisar y votar las nuevas indicaciones.

El Ejecutivo logró modificar un par de artículos claves como la denominada presunción de inocencia privilegiada y que se repusiera la responsabilidad de mando que el proyecto original eliminaba.

Ahora, el polémico artículo 8 aclara que “la aplicación de presunción no se dará en el caso que el funcionario se sienta amenazado, sino que haya condiciones de amenazas y riesgos a la integridad física de funcionarios o de terceros (no bienes). Cuando no se da de manera completa las razones que justifiquen el uso racional de fuerza, se pueden aplicar atenuantes de responsabilidad, excepto que haya dolo”.

Sin embargo, el gobierno no logró que la regulación del uso de la fuerza se discutiera en el Código de Justicia Militar, en vez de en al Código Penal, por lo que la senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste anunció reserva de constitucionalidad respecto a aquel artículo porque consideró que “no protege a las policías”.

Sigue la discusión en vivo acá: