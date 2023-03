Pasa al Senado: Cámara aprueba ley Nain-Retamal con amplia mayoría

La tarde de hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular la “Ley Nain-Retamal”, un proyecto que busca aumentar las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería.

La iniciativa, que ya había sido aprobada en general previamente, también busca establecer la legítima defensa privilegiada para los uniformados en caso de hacer uso de sus armas de fuego.

Fueron 25 votaciones en particular, donde no todas obtuvieron el respaldo unánime de la Corporación. Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la legítima defensa privilegiada de los uniformados, que ha generado preocupación al interior del Frente Amplio y el Partido Comunista. Estos argumentan que el proyecto aún no cuenta con un reglamento del uso de la fuerza.

Finalmente, tras la votación de los parlamentarios, la moción seguirá su tramitación al Senado. La decisión de la Sala contó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones.

“Apoyo macizo”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que “el apoyo fue muy macizo” tanto para el artículo en cuestión como para el resto del proyecto. Agregó que los votos en contra y abstenciones expresan una preocupación por mejorar el artículo en cuestión, ya que se busca proteger a las policías de quienes los agreden, así como también protegerlas de protesta de gatillo fácil y comportamientos poco rigurosos.

Por su parte, Boris Barrera, jefe de la bancada del Partido Comunista, argumentó su voto en contra y dijo que “es una señal dada la preocupación que tenemos de que esto quede demasiado abierto”. Agregó que el verdadero resguardo a las policías tiene que ver con reglas claras, y que cuando esto queda demasiado abierto, existe la posibilidad de cometer errores o abusos.