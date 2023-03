Ministra Jara pide a Chile Vamos “acelerar” su propuesta en pensiones para iniciar tramitación de la reforma

En el contexto de la reforma al sistema de pensiones, las fuerzas políticas se encuentran en pleno proceso de definición de sus propuestas. Mientras algunos ya han expuesto sus visiones y cambios que le harían a la iniciativa, Chile Vamos aún se encuentra trabajando en su propuesta.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que el oficialismo está a la espera de la propuesta de la derecha, quienes aún no se han sumado a la mesa de discusión convocada por el Gobierno.

La secretaria de Estado aseguró que “la conversación respecto de la reforma de pensiones ha continuado” y que “todos los lunes, martes y miércoles se reúna la mesa técnica de pensiones con la concurrencia del oficialismo, de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, de los Independientes Sociales Cristianos y algunos parlamentarios”.

Sin embargo, recalcó que “los que están ausentes de la mesa son Chile Vamos, es la derecha, y nosotros estamos esperando que nos hagan llegar su propuesta, que anunciaron a principio de mes”, consigna Emol.

“Esqueleto de propuesta”

En tanto, desde Chile Vamos ya habían adelantado que tienen un “esqueleto” de su propuesta, pero que aún no han podido elaborar el detalle por falta de información. “Tenemos un esqueleto (de propuesta) armado, pero el detalle no lo hemos podido elaborar porque no tenemos los suficientes números y datos que se han solicitado reiteradamente”, comentó el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum.

La ministra Jara dijo la urgencia de abordar la reforma al sistema de pensiones con un giro que haga que el sistema pase de una lógica extrema e individual a un sistema de carácter mixto con una lógica de seguridad social. A la espera de la propuesta de Chile Vamos, se espera que la discusión avance y se acelere la tramitación de esta iniciativa legal.