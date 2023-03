Tohá tras suspensión de clases en Valparaíso: “No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar”

Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá se refirió a la suspensión de clases producto de la delincuencia y el narcotráfico, en la Región de Valparaíso. “No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar“, manifestó.

En detalle, la secretaria de Estado hizo alusión al “narco funeral” del “Ñaju”, el individuo que falleció baleado frente al colegio Las Acacias la semana pasada. Producto del alto riesgo que provocaría el velorio durante esta jornada, al menos una decena de colegios tuvieron que suspender las clases.

Los descargos de Tohá

Al respecto, la ministra indicó que “tenemos que encontrar una manera de enfrentar estas preocupaciones, reforzando la atención que damos desde el punto de vista de la vigilancia policial y mejorando la coordinación para que los colegios no sean afectados. No podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda“.

Asimismo,”tenemos que prepararnos para que cuando haya una próxima oportunidad, tengamos disposición de personal, hagamos todas las medidas de protección necesarias alrededor de los colegios, pero no sacrifiquemos la actividad escolar por la agenda del narcotráfico“, agregó.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, mencionó estar preocupado por cómo la violencia ha ido aumentando, “cuestión que no se había visto en Valparaíso, pero sí en otros sectores y lugares de nuestro país. Estamos hablando de la sensación de miedo y temor que existe entre los vecinos de sectores altos de Playa Ancha por un funeral de alto riesgo que se va a realizar en las próximas horas”, comentó.

También, el jefe comunal llamó a las autoridades nacionales “a dotar a la región de Valparaíso de todas las capacidades y recursos necesarios para combatir de frente el aumento de las armas en los delitos y también del narcotráfico. No puede ser que los vecinos y vecinas de Valparaíso vivan con temor”.

Por otro lado, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, apoyó la medida adoptada por los colegios y aseguró que “es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender las clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y poner en riesgo a los estudiantes”.