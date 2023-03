Directora Centro de Estudios Migratorios Usach por expulsiones: “No sé si todas estas podrán ser llevadas a cabo en un corto tiempo”

En el contexto de crisis migratoria, más de 20.000 decretos de expulsión para migrantes no se han ejecutado en el país, según el análisis realizado por el Ministerio del Interior.

Por esta razón, el Gobierno se trazó conversar con los países vecinos, Perú y Bolivia, para coordinar la reconducción de estos ciudadanos extranjeros, que suelen ingresar a Chile por pasos no habilitados.

Sobre este escenario se refirió la directora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago, Adriana Palomera, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “estamos en un contexto complejo de migración, para bien y para mal“.

“Dicen que hay más de 20 mil expulsiones pendientes, y yo no sé si todas estas expulsiones podrán ser llevadas a cabos en un corto tiempo. No me parece que sea muy fácil hacerlas”, aseguró.

En esa línea, Palomera indicó que “las cifras están, no las pongo en duda, pero también es cierto que hay una serie de mecanismos de los propios migrantes, que tiene que ver con sus derechos, de la posibilidad de judicializar una expulsión”.

“Si me van a expulsar administrativamente, tengo derecho a buscar mecanismos para evitar esa expulsión, y uno de esos es llevar a juicio esta determinación, que yo siento que es arbitraria”, agregó.

Coordinación regional

Asimismo, la directora del Centro de Estudios Migratorios de la Usach abordó las conversaciones entre países por el tema de la migración, asegurando que “si yo quiero llevar personas a otro país, lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con el país que va a recibir a la población migrante”.

“La pregunta acá es si Bolivia va a querer recibir gente de otros países“, cuestionó Adriana Palomera.

En ello, la académica reiteró que “este es un problema complejo, que no solo atañe exclusivamente a un país, es un problema que tiene que ver con la región, por lo tanto, los acuerdos en esta materia tienen que ser regionales”.

“Lo que sucede ahora es que estamos enfrentando a posiciones, donde la migración también tiene que ver con las posiciones políticas, con el gobierno de turno. Para los migrantes, esto también representa un problema, porque las políticas migratorias van cambiando según el país”, cerró.