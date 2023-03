27 anticonceptivos a “precio justo”: directora de Aprofa detalla anuncio de Gobierno por Día de la Mujer

Dentro de los anuncios que realizó el Presidente Gabriel Boric en el Día Internacional de la Mujer, uno de los más importantes fue la inclusión de 27 anticonceptivos a la Ley Cenabast. Esto permitirá que la población acceda a ellos a precios rebajados, reduciendo el gasto de bolsillo en medicamentos.

Debido a esto, este miércoles Ciudadano ADN conversó con Débora Solís, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Protección de la Familia (Aprofa)

“Una de las aristas de inequidad que presenta Chile en materia de salud sexual y reproductiva es el acceso que tenemos las personas en general, y fundamentalmente las mujeres, a medicamentos e insumos para vivir la sexualidad y la reproducción de una manera sana y placentera”, comenzó diciendo la psicóloga.

“Chile, es uno de los países de América Latina y el Caribe, donde los precios de estos medicamentos son los más altos, comprobado por organismos internacionales, por lo tanto, para nosotros esto es una muy buena noticia”, agregó.

En esa línea, Débora Solís afirmó que este anuncio de anticonceptivos a “precio justo” “pone un tremendo desafío a la administración pública, a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast), porque tiene que ser capaz de tener el suministro necesario para que no exista un quiebre de stock”.

¿Cómo se aplicarán estos descuentos?

La presidenta de Aprofa detalló fue consultada cómo se aplicarán estos descuentos a estos medicamentos y dijo: “El Presidente anunció el 8 de marzo que se iban a ir informando vía el Ministerio de Salud desde cuándo, y que será progresivamente de aquí a diciembre del 2023”.

“Hoy día todavía eso no está disponible, solamente el anuncio, pero sin duda no me cabe ninguna duda que están trabajando para ello”, manifestó.

Para revisar que anticonceptivos se podrán a disposición con “precio justo” pincha aquí.

La necesidad de ESI

En ese sentido, Débora Solís apuntó a la necesidad de establecer en el país una legislación respecto a la Educación Sexual Integral (ESI).

“Chile es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley, por lo tanto, ya todos no nos formamos en educación integral de la sexualidad, y nuestras hijas e hijos tampoco se están formando en ese sentido.”

Por eso, la directora de Aprofa adelantó que están “trabajando con el ministro de Educación en unas comisiones que él nos citó para poder avanzar en una ley ESI, para que esto no quede a función del gobierno que llegue o el ministro o la ministra que llegue”.

“Una cuestión ideológica”

Finalmente, consultada por qué se ha tardado tanto una ley sobre ESI, la psicóloga expuso: “Yo creo que esto tiene que ver con una cuestión ideológica (…) con una concepción de cuál es el rol, por ejemplo, de las mujeres en la sociedad”

“Eso lo vemos en el momento en que nos vamos a discutir sobre salario igualitario entre hombres y mujeres. Lo vemos en el momento de discutir, por ejemplo, el tema de acceso a espacios de poder de las mujeres, porque aquí hay una ideología conservadora, la base que todavía cree que las mujeres tenemos que estar en otro lugar, no sentadas en el Congreso, no en los gobiernos, no en puestos de poder”, cerró Solís.