Anticonceptivos “a precio justo” y “Sala cuna para Chile”: estas son las medidas anunciadas por el presidente Boric de cara al 8M

Durante la mañana de este miércoles, la máxima autoridad del país, el presidente Gabriel Boric, habló sobre diversos lineamientos que enmarcan un nuevo año de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las palabras de la autoridad fueron protagonistas de La Moneda, lugar al que llegaron diversas exponentes de la comunidad nacional, tanto como políticas, cantantes, artistas, entre otras.

“Hoy no es un día de solo agradecimiento, no es un día que se satisfaga con rosas o chocolates, un día de conmemoración de una larga historia de luchas de mujeres incansables que han ido abriendo paso, como decía la ministra, y que todavía nos muestran el camino hacia donde hay que avanzar” comenzó diciendo en su discurso la autoridad.

“Pienso en tantas mujeres que han marcado la historia de nuestro país desde tan diferentes ámbitos. Mercedes Marín Solar desde la literatura y la pedagogía en Inés Enríquez, la primera parlamentaria mujer en los años 50. Pienso en el sindicalismo de María Rosas o en la tremenda lucha de Mireya Bartra. Pienso en Margot Loyola, en Violeta Parra, en Gabriela Mistral también, por cierto, en Helena Caffarena o en Julieta Kirkwood, más recientemente en Gladys Marín o en Ruth Late” recordó el presidente.

Asimismo, el mandatario destacó la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet. “Por cierto, es inevitable pensar y sentir su presencia acá a nuestra ex presidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias por acompañarnos y por tantos caminos que abriste”.

El mensaje del presidente Boric a las mujeres

“Hoy quiero hablarle con humildad a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de nuestro país, a quienes son estudiantes, a quienes son trabajadoras, a las dirigentas sociales, a las campesinas, a las emprendedoras, a las profesionales científicas e intelectuales y a todas las mujeres que realizan labores de cuidado, a las madres cuidadoras de niños y niñas con TEA, a las mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad, a las mujeres cuidadoras de adultos mayores que muchas veces están en situación de dependencia y que esa dependencia también de alguna manera les arrebata la vida” destacó.

“Quiero hablarle a las mujeres que hoy día sostienen los hogares de nuestro país. Mucho se habla de la economía y poco se habla de esa economía invisible que es la que generan ustedes, las que sostienen la economía de los cuidados que permite que este Chile ande. Si mal no recuerdo, en una de las organizaciones de mujeres se había calculado en cerca del 22% el PIB oculto que generan las mujeres con los trabajos de cuidados no reconocido. A todas ustedes les digo, tengan la certeza que no nos vamos a quedar solamente en el reconocimiento, la valoración y el discurso. El simbolismo sabemos que no basta. Vamos a atender la urgencia de un Chile más justo, igualitario y digno para todas las mujeres” complementó el mandatario.

Asimismo el líder del país recalcó que en el gobierno “queremos un Chile que incluya a las mujeres a la hora de formular leyes, en elaborar políticas o ejecutar proyectos que las afectan, porque no hay democracia posible si más de la mitad de la población no puede participar de ellas”.

Sala cuna para Chile

El mandatario aprovechó la instancia para entregar las “medidas concretas” de su Gobierno en materia de equidad de género, siendo la primera de ellas, la propuesta de Sala cuna para Chile.

La iniciativa, busca“equiparar legalmente el derecho a sala cuna para padres y madres, sin depender del tamaño de la empresa, incluyendo además a las trabajadoras independientes y de casa particular”.

“La autonomía y seguridad económica son la base para el ejercicio del derecho y libertades de las mujeres. Para alcanzar esa autonomía, la sociedad debe hacerse cargo de que las madres trabajadoras puedan trabajar con tranquilidad y que sus hijos e hijas estén bien cuidados”, dijo el jefe de Estado.

A precio justo: Anticonceptivos considerados en la canasta básica

Con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, el Presidente dijo que es importante que las mujeres “puedan acceder a anticonceptivos a precios justos”, aunque “la planificación familiar no es algo que deba recaer solamente en las mujeres”.

Asimismo, “incorporamos un listado de 27 anticonceptivos a la Ley Cenabast, con la finalidad de disminuir el precio de venta en farmacias dependientes y cadenas, reduciendo el gasto de bolsillo en medicamentos” expresó.

“Esta inclusión contempla el 60% de la demanda de las mujeres en anticonceptivos”, agregó.