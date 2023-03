Presidente Boric no descarta el cierre del penal Punta Peuco: “Son cosas que no se anuncian, sino que se hacen”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó la situación del penal Punta Peuco, donde cumplen condena ex militares por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

Esto luego de que en el mes de febrero comenzara a circular el rumor del posible cierre del penal por parte del Gobierno, en el marco de los 50 años de golpe de Estado, lo cual fue descartado por el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.

En conversación con Meganoticias, el Mandatario indicó que “el caso de Punta Peuco es un caso muy sensible y son cosas que no se anuncian, sino que se hacen“.

“No lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes, eso es algo que se tiene que sencillamente realizar, y si es que sucede, se enterarán en ese momento“, agregó.

Dichos de Yáñez

El Presidente también abordó los dichos del General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien pidió un respaldo político y emplazó a parlamentarios para aprobar leyes que entreguen “herramientas suficientes”.

“Tanto el general Yáñez como los carabineros tienen absolutamente claro que cuentan con todo el respaldo del Gobierno para hacer valer la ley... En la medida que esté dentro del Estado de Derecho, por supuesto que sin cuestionamientos”, afirmó el Mandatario.

CAE

Finalmente, el jefe de Estado se refirió a la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE). “Tenemos dos temas en particular que requieren recursos que son tremendamente importantes: el tema del CAE y de la deuda histórica de los profesores, que yo no los he abandonado, pero acá no se trata de caer en un voluntarismo y necesitamos recursos para ello”, manifestó.

“Las formas de condonación pueden ser distintas y hay diferentes alternativas que hay sobre la mesa. El actual subsecretario de Educación Superior va a presentar propuestas en esa línea”, cerró.