Sernac denuncia a agencia turística Recorramos Chile por eventual estafa

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) denunció a la agencia de turismo Recorramos Chile ante el Ministerio Público, por eventuales delitos de estafa. La empresa recibió más de 500 reclamos desde enero de 2022.

Las denuncias a la agencia por parte de los clientes son por incumplimientos en la prestación de servicios, tales como, tours no realizados, suspensión de viajes, no devolución de dineros por servicios no entregados. Tras esto, la compañía cerró su página web y los canales de contacto para los clientes.

Ante la falta de respuesta desde la empresa, en enero, Sernac citó a declarar al representante legal de la firma, Bastian Lui, quien comentó que los problemas y las demoras en la devolución del dinero había sido por una reestructuración interna de la empresa.

Posteriormente, Lui se comprometió con un plan de devolución de los dineros, el que terminaría en abril de 2023. Sin embargo, luego se informó que las devoluciones se extenderían hasta enero de 2024, lo que no fue aceptado por parte de los consumidores.

Vergonzoso e inexplicable

Al respecto, el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, señaló que “no sólo es vergonzoso e inexplicable que algunas compañías ofrezcan servicios a los consumidores y sean incapaces de cumplir, no devolviendo el dinero a los afectados, sino que derechamente engañen a los consumidores“, indicó.

“Ante la gravedad de la situación y debido a que podríamos estar en presencia de múltiples delitos cometidos, como estafas y apropiaciones indebidas, consideramos que lo más adecuado es denunciar el caso ante el Ministerio Público, para que, en el marco de sus facultades, se investigue a la empresa y sus representantes y se apliquen las más altas sanciones”, concluyó Herrera.