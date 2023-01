Este martes, desde Carabineros realizaron el habitual balance semanal. Pero en esta ocasión, tuvo un contexto distinto: el violento asalto con balacera ocurrido el domingo pasado en Mall Plaza Egaña, comuna de La Reina.

Antes que todo, las cifras: más de seis mil 500 personas han sido detenidas por diversos delitos durante la última semana, más de la mitad de ellos con al menos una detención previa. Así también destacaron la baja continua en el “Plan Antiencerronas”, que este mes no llegaron a los 650, considerando que en un momento hubo hasta 900 en un mes. Lo preocupante fue que los menores de edad participando en estos hechos superaron el 40%.

Mall Plaza Egaña

El general Carlos González, director subrogante de Orden y Seguridad de la policía uniformada, entregó detalles de lo ocurrido el fin de semana en el centro comercial del sector oriente de la capital:

“No estaban en ese instante cumpliendo con la dotación de guardias y con el supervisor que debiese estar en ese instante. El Mall Plaza Egaña no tenía la cantidad de guardias declarado: había menos de 19 en función en ese instante. Habían otros que no tenían el curso de capacitación validado por el OS10. Aquí no existe una imposición nuestra o de la autoridad que diga relación con que ‘X’ entidad deba tener una ‘X’ cantidad de guardia; lo que hace la instalación es declarar, a través de una directiva de funcionamiento, cuáles van a ser sus componentes de seguridad privada”.

Lo anterior fue dejado en constancia por Carabineros ante el Ministerio Público.

Con todo, la elección de los fines de semana como momento para cometer delitos comienza a ser recurrente: decae tanto la seguridad pública como la privada.

El asalto a la tienda MacOnline de Mall Plaza Egaña terminó con un botín total de $84 millones en especies, sin detenidos y presuntamente con tres heridos de bala, de acuerdo a los antecedentes recabados a la fecha.