Superintendente de Educación define prioridades para el retorno a clases: reactivación, recuperación de aprendizaje y atraer a alumnos desvinculados

Este regreso a clases, a solo días de marzo, tiene como antecedentes los efectos de dos años de educación telemática producto de la pandemia; y en el sur del país, los incendios forestales que arrasaron escuelas (aunque, según señalaron desde el ministerio de Educación, eran mayoritariamente escuelas unidocentes, con pocos estudiantes, los que ya fueron reasignados). Está también el escenario económico con una inflación en proceso de estabilización.

Sobre esto conversó la mañana de este miércoles el superintendente de Educación, Mauricio Farías, en ADN Hoy.

Pese a que la misión del organismo es fiscalizar el cumplimiento de la normativa, Farías identificó algunos desafíos que se dan “en el contexto de necesitar la reactivación urgentemente, la recuperación de aprendizaje, atraer a los alumnos que se desvincularon, reducir las barreras para el acceso es un elemento clave. Ahí defendemos con harta fuerza la normativa que protege en temas de útiles (escolares), de textos, de uniformes, al estudiante en el derecho a la educación, que es lo más importante que tratamos de defender hoy”.

Para los afectados de los incendios, precisó que ha habido reuniones con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Fundación Integra, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), entre otros, para materializar el apoyo. Así, “en el momento en que se resuelven las emergencias, nosotros dejamos que operen las otras instituciones que resuelven estos temas. Estamos preparando la normativa, los planes, buscamos reducir las barreras de ingreso a los establecimientos. El rol en este momento es dejar que las otras instituciones con tareas asignadas operen tranquilamente para que pueda empezar bien el comienzo del año escolar”.

Exigencias de educación

Un tema recurrente en esta época del año son las listas de útiles escolares con marcas exigidas. Farías espetó: “Lo importante es que el derecho a la educación debe primar por sobre los requisitos, que se pueden definir por el establecimiento. Pero el acceso a las clases es primario y prima sobre estos requisitos de útiles, de textos, de uniforme, que aportan a que se desarrolle una buena actividad pedagógica, pero no pueden restringir el acceso a la misma actividad. Y hay que buscar las soluciones en el caso que las estudiantes no tengan el texto base para que puedan participar adecuadamente de las actividades. No se les puede excluir por no tener útiles, textos o uniforme”.

Para los directivos, las corporaciones de educación, los inspectores y más, el llamado desde la Superintendencia es “a flexibilizar: como estamos en la urgencia de reactivar y recuperar aprendizaje, llamamos a flexibilizar, discutir con las comunidades, a ser criteriosos”.

Los colegios no pueden pedir marcas específicas, tampoco artículos de aseo o de oficina, pues estos últimos deben ser provistos por los establecimientos (solo si reciben subvención del Estado). Si alguna persona no cuenta con útiles escolares, precisó el superintendente, “en particular aquellos establecimientos que reciben subvención del Estado, el establecimiento debe proveer esos útiles”.

Textos escolares

Durante el martes 21 de febrero, Farías participó de una fiscalización para la distribución de textos escolares junto al ministro de Educación. Serán 15 millones de textos a entregar en aproximadamente 10 mil establecimientos ed todo el país. La prioridad, señaló el superintendente, es que “se están haciendo los esfuerzos para que comience en los lugares, en particular, donde han habido incendios. Una vez que se reciben los textos, los sostenedores tienen 15 días para recibir y distribuir los textos. Los textos pasan a ser propiedad de los estudiantes”.

En caso de constatar la prohibición de acceso a la educación por motivos como útiles escolares, uniforme o textos, se debe, primero, intentar resolver la situación con el establecimiento. De no lograrlo, se puede recurrir a la Superintendencia de Educación, donde se pueden hacer consultas o se puede hacer una denuncia en supereduc.cl, el teléfono 600 3600 390, y las direcciones regionales distribuidas en cada una de las regiones.