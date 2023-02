“Se me caricaturizó”: Parived saca la voz a raíz de la investigación en su contra por Caso Relojes

Durante los últimos días, Marco Antonio López, más conocido como Parived, no ha dejado de estar en la palestra pública. Al allanamiento y a la orden de detención en su contra, se le sumó también el fin de su romance con Tonka Tomicic. Lo que ha significado harta exposición para alguien que acostumbra del silencio mediático.

Sin embargo, a raíz de la investigación en su contra por el denominado “Caso Joyas” y todas las diligencias de este proceso judicial, Parived decidió hablar, en conversación con La Tercera. En primera instancia, el empresario se refirió al allanamiento que tomó por sorpresa y sola a la animadora de Canal 13.

“Yo no estaba. No lo esperaba de ninguna manera (…) Yo estaba buscando un gatito negro feral que se me perdió. Soy muy apegado a los animales y justamente esa mañana fui al cerro a buscar a Nuno“, contó el empresario sobre momento en que efectivos de la PDI llegaron hasta la puerta de su hogar.

“Uno nunca está preparado para esto. Te viene una sensación de shock, sobre todo porque sientes también la angustia de Tonka (…) Pero, por otro lado, hay también una gran tranquilidad, porque qué sentido tiene“, complementó después.

El impacto mediático del caso por su expareja

Más adelante, Parived se refirió al revuelo mediático de la investigación en su contra por el Caso Relojes. “Yo nunca elegí una situación pública, simplemente me enamoré de una persona y la acompañé desde hace 22 años. Si se hace un recuento de la trayectoria de nuestra relación, siempre permanecí en silencio“, afirmó.

“Nunca consideré que tenía mucho que ver en todo esto: era simplemente su pareja y la apoyé siempre. Pero en este último tiempo en la televisión, que prácticamente no veo, hay una suerte de amplificación de todo lo que tuviera que ver con ella y, por ende, conmigo. Miles de especulaciones, narrativas surrealistas“, añadió enseguida.

Sobre el denominado Caso Joyas

Posteriormente, Marco Antonio López se refirió al procedimiento judicial propiamente tal. “Se esperó casi seis años para formalizarme, y sin ningún antecedente, salvo la especulación. El fiscal solicitó, luego de allanar el hogar de mi familia, una orden de detención en mi contra”, planteó.

“Lo que evidencia un trato discriminatorio y desigual. En estos momentos todo está en manos de la justicia y no existe ninguna verdad establecida”, adicionó.

Defiende que es inocente

Tras ello, Parived señaló que “sostengo mi inocencia frente a todo lo que se especula alrededor de esta causa. Si no, no estaría acá, no tendría la tranquilidad que tengo (…) Aquí hay un tema de sobredimensionalidad de las circunstancias, que tiene que ver con la amplificación de todo”.

Luego, agregó: “Va por ahí, entonces es una circunstancia, desde mi punto de vista, bastante difícil de describir, porque no es normal“.

Al respecto, Marco Antonio López también explicó que es “conocedor de antigüedades, relojes y joyas, tal y como existen personas que saben de pintura y escultura, y por eso mucha gente me hace consultas. Pero no es ese mi negocio, como menos aún lo es la compra y venta de especies de origen ilícito”.

Mientras que, sobre los registros que lo asocian con Harold Vilches (condenado) y Domingo Jalil (en prisión preventiva por el caso), descartó haber sabido de las investigaciones en su contra. “No leí los diarios ni les pregunté cuando los conocí en un café. Las circunstancias de por qué los conocí no tienen nada que ver con lo que se especula“, declaró.

Su fuente de dinero

En otra etapa de la entrevista, entregó detalles sobre a qué se dedica. Y reveló que tiene dos trabajos. “Uno que es el trabajo en el cual he estado hace casi cinco o seis años que tiene que ver con la minería. Tengo participación en sociedades mineras que con mucho esfuerzo hemos ido llevando en sociedad y que manejan algún tipo de yacimientos en el norte de Chile”, manifestó.

“Y está mi trabajo interno, y que es gratuito, que consiste en ayudar a las personas de alguna manera con mis consejos, con mi experiencia y ayudarlas en sus problemas. Esa ha sido mi vida desde hace muchísimos años. No hay persona que me hubieran conocido, que no hubieran recibido un consejo, apoyo o una luz para caminar“, añadió.

Sobre la mediatización del caso y las bromas

Finalmente, acerca de la mediatización de su caso, y el hecho de que incluso haya rutinas de humor al respecto, Parived expresó que “se ha hecho de mí un fetiche y, de alguna manera, se me caricaturizó. Se levanta tarde, es flojo, etc., todas esas descalificaciones que forman parte un poco del universo del espectáculo“.

Y prosiguió: “Las personas que hacen eso no lo hacen con mala intención, sino que lo usan como un medio. Porque al yo permanecer tanto tiempo en silencio y no manifestando qué hacía o quién era, dio paso a esas cosas”.

“¡Para qué vamos a entrar en detalles de decir este tipo se acuesta a las 9, vive de la señora! Yo me levanto a las 5 de la mañana, no tengo memoria de haberme levantado a las 10 de la mañana. Duermo cinco horas al día“, agregó.

Para concluir, Marcó Antonio López reflexionó: “La gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, circunstancias, las parejas perfectas, y bueno… Nunca llené el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta. Y yo creo que eso de alguna manera, y más aún por mi silencio, fue generando una serie de circunstancias, especulaciones”.