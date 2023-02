“Se creó una suerte de fetiche”: Parived rompe el silencio tras su separación con Tonka Tomicic

Fue en entrevista con 13.cl que Tonka Tomicic dio a conocer el quiebre en su romance con Marco Antonio López, o también conocido como Parived. La animadora de Canal 13, aseguró que esta separación no fue a raíz del allanamiento y de la investigación que involucra a su ahora expareja.

Tras 20 años de relación y casi 9 años de matrimonio, la exconductora de Bienvenidos anunció el fin de su romance. “Llevábamos un tiempo conversando sobre nuestro pasado, nuestro presente y mirando el futuro. Y hace un tiempo ya veníamos conversando la opción de dividir nuestros caminos“, dijo Tonka.

“Nosotros seguimos siendo amigos. Esto (el allanamiento) no lo precipitó, es un acuerdo que teníamos. Fue una coincidencia de tiempo y seguimos siendo amigos. Sé que me desea lo mejor, yo a él le deseo lo mejor, son 20 años y claro, justamente calzaron los tiempos”, añadió después.

Lo que dijo Parived

En conversación con La Tercera, Marco Antonio López fue consultado acerca del quiebre de su relación con Tonka Tomicic. Y primero se le preguntó acerca de que piensa que ella dijera que cree que su romance no tiene vuelta. “¿Alguien sabe realmente lo que va a pasar en el futuro?“, respondió.

“¿Alguien puede determinar las vueltas de la vida?, ¿alguien puede manejar y torcer los destinos?, ¿conoces a alguien que lo haya hecho?, ¿quién puede afirmar determinadamente algo?, ¿cuántas veces se han afirmado cosas que han terminado ser completamente inversas en el tiempo? En la historia está“, añadió después.

Más adelante, al empresario se le consultó acerca de como enfrenta esta separación y su formalización. “Aceptando el tiempo, las circunstancias, con la entereza espiritual interna y comprendiendo que las cosas que suceden están sucediendo, deben ser aceptadas, deben ser respetadas y asimiladas desde esa perspectiva”, contestó.

Posteriormente, se le preguntó a Parived sobre si el fin de su relación tiene concordancia con el allanamiento y todo lo relacionado. “No es así, esto venía ya de hace tiempo. No, es una coincidencia de tiempo y mucha suspicacia por parte de algunos. Esto nosotros lo sabíamos hace bastante tiempo, lo teníamos resuelto internamente“, afirmó.

Finalmente, Parived confirmó lo dicho por Tonka Tomicic, acerca de que los dos siguen siendo amigos. “Ella siempre me ha apoyado. Hemos llevado 22 años juntos, entonces los apoyos han existido desde el día cero y son recíprocos. Ella me ha apoyado y me apoya, pero yo también la he apoyado y la apoyo y la apoyaré siempre“, aseguró.

“Nuestra condición de pareja va más allá de las formas y de los tiempos, trasciende las circunstancias, no importa cuáles sean“, agregó.

“Se creó una suerte de fetiche”

“Con el trayecto de los años se creó una suerte de fetiche, se me fueron poniendo diferentes decoraciones y mi nombre fue asociado a una serie de eventos y circunstancias que eran noticias para los medios. En el fondo, show business, como se dice en inglés, cuyo precio es carísimo”, planteó Parived sobre cómo se ha amplificado la información que guarda relación con él y con Tonka.