“Es aprovecharse de la infancia”: máster en Educación critica aplicación educativa creada por Joaquín Lavín y ex seremi de Educación

Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Chile es el número uno en niños y adolescentes conectados a una pantalla. Tecnología que cada vez gana más terreno en la educación.

A raíz de esto, el Ciudadano ADN conversó con Carolina Pérez, educadora de Párvulos, máster en Educación de la Universidad de Harvard y autora del libro “Secuestrados por las pantallas”.

Neurociencia

La experta expuso que las pantallas son “un buen uso de la tecnología (…) pero nosotros los adultos tenemos que saber con qué fin se usa y para qué edades.

“Cuando uno usa una pantalla, hay que tener claro que el cerebro humano no ha evolucionado prácticamente nada desde la época de las cavernas, y el cerebro de un niño de seis años, solamente aprende usando los cinco sentidos y con otro ser humano que lo mire con cariño y le enseñe”, agregó la educadora.

En esa línea, la máster en Educación señaló que “aunque sean 15 minutos al día con una aplicación para aprender las letras, tú le estás demostrando a ese cerebro de ese niño de seis años que el placer que entrega esta pantalla es maravilloso, pero es un placer anormal y después buscar placer en un chanchito de tierra ya no le va a provocar nada. Entonces, por eso la infancia hay que cuidarla”.

“Yo hago una invitación desde el Presidente para abajo a estudiar neurociencia y a entender, pero a entender de verdad cómo aprenden los niños: aburriéndose, mirando las formas de las nubes, así aprende un cerebro para la vida”, afirmó la también escritora.

Cerebros atrofiados

Consultada por los efectos que produce el uso de pantallas en niños, Carolina Pérez precisó: “Salió un paper, publicado el 30 de enero 2023, hecho con 500 niños por diez años. Los evaluaron en distintas épocas de su vida, y al final, a los nueve años, se arrojó que los niños que consumían una hora, una hora y media de pantalla, no solamente tenían problemas cognitivos de aprendizaje, de atención, sino que tenían una variedad enorme de problemas”.

“Si tú le pasas una app con letras con números a un niño de cuatro, cinco o de seis años, después cuando tenga nueve, 11 y 12 va a tener problemas y el cerebro efectivamente se atrofia, porque el cerebro solamente conecta neuronas cuando están los cinco sentidos puestos”, complementó.

Pantallas en colegios

Respecto al uso de pantallas en establecimientos de educación, la experta detalló: “Lo que están haciendo dentro de las listas de útiles, es pedir a los papás que paguen una inscripción (…) Aquí en Chile el negocio es tan grande que ahora se meten políticos, expolíticos, grupos económicos a costa de los niños más vulnerables de Chile. Por eso a mí me duele lo que está pasando hoy en el país”.

Bajo ese contexto, Carolina Pérez se refirió a las críticas que ha emitido contra Akademi, plataforma diseñada para que niños y niñas de entre seis y diez años desarrollen habilidades lectoras, matemáticas y ejecutivas, creada por la ex seremi de Educación, Bárbara Soto, el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín y Hernán Sanhueza, creador de puntaje nacional.

“Me da tanta pena esto (…) Yo aquí recibí en mi casa a Bárbara Soto y estuvimos conversando cuatro horas junto a mi familia, de los riesgos de la de las pantallas. Entonces ella sabe esa información, por eso me dio pena y me dolió el corazón, pero claro, ella estaba sin trabajo, encontraron una ruta de negocio”, relató la educadora.

“Ellos querían algo escalable y rentable y para eso fueron a empresas, donde están los grandes grupos económicos chilenos y les prometieron que esto era escalable a Latinoamérica y que en un año iban a ganar 1 millón de dólares. Entonces eso es aprovecharse de la infancia, porque ellos saben que le hacen mal. Esas destrezas para la vida no son aprender las letras y los números en una pantalla”, añadió la máster en Educación.

En ese sentido, Carolina Pérez continuó: “Aquí hay plata, hay mucha plata, pero para lobotomizar (a los niños). Entonces por eso me da pena, porque en primera persona conozco a alguien que sabe la evidencia científica, que sabe el daño que están ocurriendo, pero por la plata, por el millón de dólares, lo hace igual”.

“Lobotomizar una generación completa”

Debo a lo anterior, la escritora de “Secuestrados por las pantallas” llamó al “ministro de Educación, a los directores de colegios, a ver cómo están solucionando este problema, porque pasarle una aplicación (a un niño) es pan para hoy, pero es lobotomizar una generación completa”.

“Yo invito a la gente a que no se engañe, pero para abrir los ojos uno tiene que leer y el libro que para mí es la biblia se llama ‘Reinicia el cerebro de tu hijo’ de la psiquiatra norteamericana Victoria L. Dunckley. Después otro libro ‘La fábrica de cretinos digitales” del científico francés Michel Desmurget’, sumó la experta.

En tanto, respecto al uso de pantallas y app en colegios, Pérez fue tajante y recomendó a los padres decir que no a estas tecnologías. “Usted diga yo no lo voy a hacer, mi hijo no aprende de esa manera“, cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolina Pérez Stephens (@carolina_perez_stephens)