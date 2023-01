“Nos dijeron que nos tiráramos al suelo”: periodista de CHV que compraba en tienda asaltada revela detalles de violento robo en Mall Plaza Egaña

Un violento asalto y balacera se registró el pasado domingo 29 de enero en el Mall Plaza Egaña, en la comuna de La Reina.

Cerca de una decena de sujetos vestidos con overoles ingresaron hasta la tienda comercializadora de tecnología, Mac Online, donde sustrajeron una serie de artículos tecnológicos de alto valor.

El tema se tomó la agenda noticiosa, y fue analizado por el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, donde se informó que un periodista del canal fue testigo presencial de este robo registrado en el Mall Plaza Egaña, quien se encontraba comprando en la tienda asaltada.

“Nos dijeron que nos tiráramos al suelo”

Camilo Zavala, periodista de Chilevisión Noticias, se encontraba precisamente en el local afectado al momento del atraco, y reveló detalles de lo sucedido.

“Estoy en la tienda que asaltaron hace algunos minutos, estaba junto a mi pareja, vinimos a comprar, y estábamos justo en la caja, cuando de un segundo a otro ingresan cerca de ocho sujetos, con overoles y sus rostros cubiertos, y lo primero que nos dijeron fue que nos tiráramos al suelo“, señaló.

“Nos tiramos, y nos dijeron que no nos movamos, que no hiciéramos nada, y que ellos no nos harían ningún daño”, agregó.

Asimismo, explicó que los antisociales asaltaron a algunos de los clientes en el lugar, sacando a su vez diversas bolsas con objetos de valor.

“Estuvieron cerca de tres minutos, pero para nosotros fue eterno“, sostuvo el periodista testigo del robo registrado en el Mall Plaza Egaña.