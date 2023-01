Periodista Esteban Sánchez pone en duda eficacia de Ley TEA: “En garantías y derechos tiene bien poco”

Este jueves se vota en el Congreso —en tercer trámite— el proyecto de Ley sobre atención, protección e inclusión para las personas del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y condiciones del neurodesarrollo similares.

Con el fin de conocer más de esta iniciativa legal, este miércoles, el Ciudadano ADN conversó con el periodista Esteban Sánchez, quien fue diagnosticado con TEA durante su adultez.

Para comenzar, el comunicador explicó que si bien socialmente el TEA se asocia a la infancia, este “está en todo el ciclo vital de todas las personas”.

Consultado si el Trastorno del Espectro Autista se considera una discapacidad, el periodista afirmó: “Hay un debate respecto a qué entendemos con discapacidad. Una corriente actual propone que la discapacidad no está en la persona, sino que más bien en el sistema en que habitamos”.

“En el autismo pasa que si fuera una discapacidad, es invisible. Me pasa a mí, yo soy periodista, y evidentemente cuando uno conversa con la gente, te dicen como vas a ser autista si no hablan, no socializan, y es porque hay una concepción errada de que es el autismo, se ha invisibilizado”, agregó.

Neurodiversidad

En esa línea, Esteban Sánchez afirmó que lo primero que debe cambiar para mejorar la realidad de las personas TEA, es entender que en el mundo hay una “multiplicidad de cerebros”, es decir, una neurodiversidad, de donde se desprenden dos grandes ramas: los cerebros neurotípicos y los neurodivergentes, en donde se incluyen las conductas obsesivas y compulsivas, la bipolaridad, el autismo, entre otros.

“Si uno tira de esas hebras, uno se da cuenta de que no hay cerebros buenos o malos. No es que al cerebro neurotípico hay fomentarlo y al otro hay que sanarlo, sino que hay que entregar herramientas”, complementó el comunicador.

Un proyecto “ni bueno ni malo”

Respecto al proyecto de Ley TEA que se discute en el Congreso, Esteban Sánchez expuso que no es “ni bueno ni malo”, ya que tiene muchas cosas positivas, así como otras negativas.

Entre otros temas, el periodista explicó que “existió una discusión si mantenía o no el nombre TEA”, respecto a lo cual señaló: “Hay que decir que la condición autista no es algo que traigo, no es un accesorio, y (esto de la ley) hace relación a un trastorno y eso se lleva a algo patologizante y esa es la lógica que no podemos perpetuar”.

“No es una ley mala, pero tampoco es buena. En términos culturales y sociales, pone el tema en el tapete y lo legaliza, y desde ese punto de vista es un muy buen documento, pero si lo evaluamos como ley, ahí es donde flaquea”, precisó el comunicador.

“En garantías y derechos tiene bien poco, entrega muchas herramientas, pero como no ofrece garantías, las deja al arbitrio o a la voluntad de servicios públicos. Yo, sinceramente, temo y dudo que se vayan a cumplir”, continuó Sánchez.

Asimismo, la Ley TEA propone la inclusión de un permiso, para madres, padres, cuidadores y tutores, que les permita ausentarse de sus trabajos ante una emergencia relacionada con su hijo o hija a nivel escolar, hecho que Esteban calificó como positivo, pero un poco fuera de foco.

“Está muy bien que este permiso está consagrado, pero dónde está el beneficio directo a la persona autista, y esas garantías son las que adolece el documento”, dijo.

“Evidentemente, (la Ley TEA) es un avance, no me quiero quedar en una mirada negativa, es un paso hacia adelante, porque no había nada, pero se pudo haber hecho mucho más“, añadió.

Una crítica política

Finalmente, respecto al mundo político, Esteban Sánchez reflexionó que falta mucho por avanzar en normalizar a las personas con TEA desde la mirada política, ya que algunos “perpetúan esta mirada existencialista del autismo”.

“Tenemos el primer presidente neurodivergente, pero se ve que no maneja el paradigma de la neurodivergencia, entonces estamos en un problema, porque si no ocurre lo del reportaje donde Cristóbal Cuadrado (subsecretario de Salud), dice que ya están en curso una serie de recursos para rehabilitar el autismo y el nivel de violencia para la comunidad es tremendo”, relató.

“Cuando tenemos esa mirada política, es porque a esta ley le falta mucho”, cerró Esteban Sánchez.