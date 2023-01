La Florida: balacera termina con un fallecido y otra persona herida de gravedad

Una balacera registrada la noche del domingo en la comuna de La Florida, al suroriente de la capital, dejó una persona muerta y otra herida de gravedad.

Los afectados por las balas, un joven de 30 y otro de 27, estaban dentro de un automóvil cuando ocurrió el hecho. Minutos después, el vehículo fue encontrado en la esquina de calles Volcán Calbuco con Los Payadores.

El capitán Carlos Ritter, de la Prefectura Cordillera Metropolitana de Carabineros, contó más: “Gracias a la información de testigos y registro audiovisual, se logra establecer una dinámica y verificar que dos vehículos de color rolo habrían participado aparentemente de este hecho, donde una segunda persona huye, quedando lesionada y hospitalizada en el Hospital Luis Tisné”.

“Dentro del mismo procedimiento policial y a través de una inspección ocular en el sitio del suceso, se logró incautar un armamento que se encontraba en la parte posterior del vehículo afectado. No había casquillos en el lugar, es materia de investigación. No obstante ello, y de acuerdo a la primera inspección en el lugar, no se habrían encontrado casquillos o vainas en el sitio del suceso”, cerró el uniformado.

El herido se encuentra grave, sin riesgo vital. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las indagatorias.

Esta balacera es la segunda registrada en la comuna en menos de una semana: el pasado viernes 13 de enero, un desconocido abrió fuego en contra de una casa en avenida Santa Amalia. Del hecho, una persona terminó herida de gravedad, mientras que el otro falleció en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) del sector, donde fue llevado tras los disparos.

Las dos hipótesis consideradas por la Policía de Investigaciones para las pesquisas del hecho son un posible ajuste de cuentas, o un ataque preparado con premeditación.