Arabia Saudita amenaza con comprar la fecha de históricos torneos de Latinoamérica para realizar su Master 1.000

Años con bastantes cambios son los que se han vivido en la ATP y su circuito, muchos de ellos propiciados por la llegada de los “petrodólares” y su intención de comprar todo a su paso.

El SURJ, empresa líder en inversión deportiva con sede en Arabia Saudita e impulsada por el PIF (Fondo soberano saudí), junto con el organismo a cargo del tenis, ya han anunciado la creación de un nuevo torneo Masters 1.000 que se realizará en el país asiático a partir de 2028. Sin embargo, para aquello deberán hacer espacio en el calendario y es ahí donde dos competencias latinoamericanas corren peligro.

Según información de The Athletic, las autoridades saudíes barajan comprar los torneos ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Acapulco para así hacerle espacio a su nueva competencia.

La intención de la ATP es que el Masters 1.000 de Arabia Saudita se juegue en febrero, fecha que coincide con la realización de ambos eventos americanos. De acuerdo con fuentes del citado medio, estas operaciones de readquisición estarían avaluadas en cientos de millones de dólares.

De concretarse la operación, el calendario del tenis podría sufrir un fuerte remezón, especialmente en Latinoamérica. Los torneos de Buenos Aires y Acapulco son dos de los eventos más tradicionales de la gira sobre arcilla y su eventual salida marcaría un duro golpe para la región dentro del circuito ATP.