;

Arabia Saudita amenaza con comprar la fecha de históricos torneos de Latinoamérica para realizar su Master 1.000

La llegada de los “petrodólares” del país asiático modificaría de manera directa el calendario del circuito tenístico.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Francois Nel

Años con bastantes cambios son los que se han vivido en la ATP y su circuito, muchos de ellos propiciados por la llegada de los “petrodólares” y su intención de comprar todo a su paso.

El SURJ, empresa líder en inversión deportiva con sede en Arabia Saudita e impulsada por el PIF (Fondo soberano saudí), junto con el organismo a cargo del tenis, ya han anunciado la creación de un nuevo torneo Masters 1.000 que se realizará en el país asiático a partir de 2028. Sin embargo, para aquello deberán hacer espacio en el calendario y es ahí donde dos competencias latinoamericanas corren peligro.

Según información de The Athletic, las autoridades saudíes barajan comprar los torneos ATP 250 de Buenos Aires y el ATP 500 de Acapulco para así hacerle espacio a su nueva competencia.

Revisa también:

ADN

La intención de la ATP es que el Masters 1.000 de Arabia Saudita se juegue en febrero, fecha que coincide con la realización de ambos eventos americanos. De acuerdo con fuentes del citado medio, estas operaciones de readquisición estarían avaluadas en cientos de millones de dólares.

De concretarse la operación, el calendario del tenis podría sufrir un fuerte remezón, especialmente en Latinoamérica. Los torneos de Buenos Aires y Acapulco son dos de los eventos más tradicionales de la gira sobre arcilla y su eventual salida marcaría un duro golpe para la región dentro del circuito ATP.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad