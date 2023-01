Ángel Valencia por caso de boletas a municipalidad de Lo Barnechea: “No conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él”

Este jueves, el recién nombrado Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación que indica que emitió 57 boletas a la Municipalidad de Lo Barnechea, mientras Felipe Guevara era alcalde, esto, después de haber afirmado ante el Senado no conocer al militante de Renovación Nacional (RN).

En detalle, el Centro de Investigación Periodística (Ciper) informó que el nuevo líder de la Fiscalía Nacional estuvo contratado en la municipalidad liderada por el RN desde febrero de 2015. Luego, lo asesoró cuando el exalcalde fue intendente metropolitano, en diciembre de 2019.

Tanto Valencia, como Guevara negaron al medio citado conocerse, es más, este último dijo, “no tengo ni su teléfono”, mientras que el Fiscal Nacional afirmó que no profundizaría más que en lo expuesto en el Senado.

“No conozco al señor Guevara”

Esta postura fue reiterada el mediodía de este jueves por Ángel Valencia, quien en un punto de prensa expuso: “Hice mi presentación ante el Senado, aquello que me pareció pertinente los transmití y me remito estrictamente a eso”.

“Reiterar, no conozco al señor Guevara y no tengo ningún vínculo profesional con él. Es un hecho de público conocimiento que hasta hace unos días era el abogado externo de la Municipalidad de Lo Barnechea, y entiendo que los antecedentes que se han exhibido tienen que ver con el municipio”, detalló el Fiscal Nacional.

Consultado nuevamente por su relación con Felipe Guevara, Ángel Valencia señaló: “Todo lo que me parece pertinente aclarar es lo que señalé ante el Senado. Ahora, me voy a trabajar y me inhabilitaré en aquello que me corresponde y lo que tenga que decir en particular, ya lo dije y no lo voy a repetir”.

Finalmente, respecto a la polémica en los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric, el titular del Ministerio Público dijo: “Me acabo de incorporar hoy a la Fiscalía Nacional y no quisiera dar una opinión sobre un hecho pasado”.