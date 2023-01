Revelan que Ángel Valencia emitió boletas a la municipalidad de Lo Barnechea mientras era dirigida por Felipe Guevara

La conclusión es: Ángel Valencia, el nuevo Fiscal Nacional, omitió información durante su exposición en el Senado. En particular, sobre su vínculo (quizás indirecto) con el exalcalde de Lo Barnechea, el RN Felipe Guevara, sindicado como presunto ideólogo del mecanismo que le permitió al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, desviar dineros a sus cuentas bancarias personales.

El nuevo fiscal nacional estuvo contratado en la municipalidad liderada por Guevara desde febrero de 2015. Luego, lo asesoró cuando el RN fue intendente metropolitano, en diciembre de 2019. Lo anterior fue revelado por una investigación del Centro de Investigación Periodística (CIPER). Ambos negaron al medio conocerse: Guevara dijo “no tengo ni su teléfono”, mientras que Valencia le dijo al medio que no profundizaría más que en lo expuesto en la Cámara Alta.

Dirección jurídica

Valencia fue subordinado de Patricio Lazcano Silva, director jurídico de Lo Barnechea mientras Guevara dirigió la municipalidad e imputado por financiamiento ilegal de la política.Sus funciones en 2015 fueron “patrocinar juicios e investigaciones en materia penal para que asuma la representación en aquellos casos que exista apropiación indebida de bienes municipales, como también, para iniciar las acciones o defensas judiciales que proceda cuando se vea involucrado el Alcalde, los concejales y funcionarios de la municipalidad de Lo Barnechea, en hechos de carácter penal”, citaron en el medio. Por ello, percibió $1 millón mensual.

Las funciones cambiaron en 2016, y luego en 2017, la que continuó esta última hasta 2019. Hacia el último año, sus ingresos habían ascendido a $1.139.000.

En diciembre de 2019, asesoró a Guevara mientras fue intendente, solo en 2019: “Asesorar y apoyar al Sr. Intendente en materias judiciales en donde el Gobierno Regional Metropolitano sea parte o tenga interés”. Por ello, recibió $2 millones.

Trámite administrativo

La senadora Yasna Provoste sustentaba sus preguntas por un poder que Guevara le entregó a los abogados Juan Domingo Acosta y Ángel Valencia por una causa de prevaricación en 2008. Valencia, citado por el medio, respondió:

“Quiero reiterar lo que señalé en la audiencia anterior. No conozco a don Luis Felipe Guevara Stephens. No soy su abogado, nunca he tenido causas que este me haya encargado, o me haya delegado, o me haya designado como su abogado de confianza de forma directa. No lo conozco, no recuerdo haber tenido una reunión con él. El escrito que se me exhibe, corresponde a un escrito mediante el cual el abogado Juan Domingo Acosta y quien habla, constituímos poder a nombre de una persona (…) es posible que la confusión obedezca a un desconocimiento de las reglas procesales. Cuando se otorga un mandato judicial de escritura pública, quien otorga el mandato judicial comparece personalmente en la notaría, sin necesidad de conocer al abogado a quien le va a otorgar poder (…) no existe un contacto personal en ningún momento entre la persona que otorga el mandato judicial, y la persona que está recibiendo el mandato (…) esto ocurrió hace 13 años, pero yo no he faltado a la verdad. Yo no conozco a Felipe Guevara, no tengo ningún vínculo profesional actual con él, no he tenido ninguna reunión profesional con él, no soy su abogado”.

En octubre de 2016, el nuevo Fiscal Nacional defendió a Guevara y otros jefes de la municipalidad de Lo Barnechea por un permiso de edificación (desacato). En 2018, los imputados fueron sobreseídos.

Contratos en gobernación

Guevara se llevó de la municipalidad a la intendencia a Patricio Lazcano Silva, quien emitió dos boletas falsas a SQM por $11 millones, y recibió $15 millones de Copec, del grupo Angelini. Lazcano dijo que fueron trabajos realizados en una fundación de Pablo Longueira.

La respuesta de Guevara

Ciper consultó al exalcalde por vínculos: “¿Puede ser que haya alguna contratación? Puede ser. Son cientos de abogados los que contrata una municipalidad, son menos los que contrata una intendencia, pero también son muchos. Pero de ahí colegir que hay alguna relación, no. Porque lo que no tengo, es una relación bipersonal, ni lo conozco, ni tengo su teléfono y nunca he estado en un mismo lugar con él. Es más, no lo reconocería si me lo topo en una reunión social con él, no sé quién es”.

“No tengo ningún vínculo personal con él y me remito a lo que manifesté en el Senado”, repitió Valencia este jueves.