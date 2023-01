Corte Suprema se compromete a “seguir hasta el final” con las causas de violaciones a derechos humanos en dictadura

Luego de que la Corte Suprema hiciera su balance 2022 sobre las causas de derechos humanos, el máximo tribunal del país reafirmó su compromiso con la continuación de las investigaciones relacionadas a violaciones de derechos humanos durante la dictadura cívico militar, entre 1973 y 1990.

El Ministro de la Corte Suprema y coordinador de causas de derechos humanos, Mario Carroza Espinosa, afirmó que la Corte Suprema sostiene el compromiso de llegar hasta las últimas instancias con las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Chile.

En ese sentido, el ministro Carroza estableció que “hay un compromiso de la Corte Suprema, de toda la Corte Suprema en el sentido de que este es un proceso que no se detiene, las personas pueden pasar, pueden continuar, pueden insertarse en ello, pero el proceso se mantiene hasta que se resuelva y pueda realizarse toda la labor que en alguna manera debiésemos haber comenzado hace muchos años atrás y que estamos como poco tarde, pero que no por eso no lo podemos llegar a concretarla”.

Actualmente, existen 17 ministros de cortes de Apelaciones a lo largo de todo el país investigando causas de violaciones de DDHH durante el periodo de régimen dictatorial en Chile. Donde han procesado 1.463 causas por delitos relacionados a secuestro calificado, homicidios, aplicación de tormentos, entre otras causas.

Según Mario Carroza las comunas que han tenido un mayor número de causas son Santiago, San Miguel, Valparaíso y últimamente ha existido un gran aumento de casos en la ciudad de Punta Arenas.

Plan Nacional de Derechos Humanos

El mayor tribunal de justicia del país ha desarrollado activamente el Plan Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido, el ministro Carroza hizo hincapié en la firma del protocolo para los procedimientos de hallazgos de osamentas y diferentes actividades de difusión y vinculación. “Dentro de la etapa que este plan de objetivos, nosotros estamos considerados, involucrados. Nosotros tenemos los elementos, la parte, lo básico, tenemos el elemento original, que son los procesos y nos permite entonces poder llevar adelante todo este tipo de actividades”, expresó Carroza.

Por último, Mario Carroza destacó que actualmente la institución está desarrollando diferentes proyectos que buscarían generar la creación de una secretaría de derechos humanos del Poder Judicial.