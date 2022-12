Este jueves, la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) confirmó la cancelación del show de fuegos artificiales en Valparaíso para recibir el Año Nuevo 2023. El mandamás de la institución perteneciente al Ejército de Chile, explicó que los elementos para el show pirotécnico se encontraban vencidos, y que la empresa responsable postuló a las licitaciones a sabiendas de esta situación.

“El incumplimiento se debe a que las condiciones de almacenamiento de embalajes no eran las correctas. Hay una carta que envía el fabricante, la que no da fidelidad de los elementos, porque la forma en que están almacenados no es la correcta“, señaló Patricio Carillo, director de DGMN.

Y luego indicó que estaban “mal embalados, mal almacenados, y con las condiciones no apropiadas para un fuego artificial“, quien además indicó que en las pruebas de detonación no tuvieron mayores complicaciones. Entonces, reiteró que la prohibición del show pirotécnico surge a raíz del almacenamiento.

“Es un tema militar”

Tiempo después, este viernes 30 de diciembre, Carlos, un empleado de la compañía española que ayudó a la empresa a cargo del show, Pirotecnia SPA, fue entrevistado al respecto por el reportero de Contigo en la Mañana. “Fuimos los encargados de analizar las muestras de los fuegos artificiales (…) La muestra, la resolución que tenemos, es que fueron correctas“, dijo.

“Lo único, pues, es que no entendemos por qué decidieron que no se hace. Eso es una cosa… Es un tema militar“, complementó enseguida.

Tras ello, y a pesar de que los fuegos artificiales estaban vencidos por la fecha, el sujeto sostuvo que esto “según la normativa chilena, pero se revisó el funcionamiento, que es lo que se busca, y estaba todo ok. Entonces, se hicieron las pruebas y estaban bien las pruebas. Estaban todas bien“.

Más adelante, el reportero de Chilevisión dijo que se hicieron pruebas en Copiapó y esas mostraron que había problemas. “Al contrario, salieron bien las pruebas (…) Yo tengo la resolución y ponen que las pruebas fueron correctas. Lo que ellos deciden, es no autorizar los fuegos. Es una cosa que es externa a nosotros, completamente. No tenemos nada que ver“, respondió Carlos.

Finalmente, el empleado de la empresa relacionada con la pirotecnia hizo un descargo. “Se ha intentado hacer todo este tipo de cosas para poder subsanar todo. Pero como usted comprenderá, si nos vienen el mismo lunes a hacer el recoge de muestras, nos hacen las pruebas y entonces no queda tiempo. Ellos han optado por lo fácil, que es suspender. Pero estaba todo bien“, aseguró.

“El producto estuvo en óptimas condiciones de uso“, remató.