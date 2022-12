Por “objeción de conciencia”: matrona se negó a entregar método anticonceptivo a mujer en Viña del Mar

El Centro de Salud Familiar Brígida Zavala de Viña del Mar está siendo investigado después de que la Corporación Miles denunciara que le negaron a una mujer el acceso a un dispositivo intrauterino (DIU) “en reiteradas ocasiones”.

El caso en particular ocurrió en agosto, cuando la única matrona certificada del Cesfam se negó a darle acceso al método anticonceptivo por no tener hijos y estar en edad fértil. La profesional de la salud aludió a la “objeción de conciencia“, pero el Código Sanitario no permite que esta se aplique en la administración de métodos anticonceptivos.

La Corporación acusó que “la negación del DIU es una grave vulneración de los derechos sexuales y reproductivos. Viola la ley de derechos y deberes de los y las pacientes, como son el derecho a la información clara y completa, el derecho a elegir libremente y sin coacción, y el deber del Estado de entregar métodos anticonceptivos que cuenten con la debida certificación”.

Declaración ante grave vulneración de derechos sexuales y reproductivos a usuaria a la que le negaron anticonceptivo DIU en Cesfam de Viña del Mar. Ayúdanos con un RT! pic.twitter.com/swEoMiQqml — Miles Chile (@MilesChile) December 16, 2022

Luego de darse a conocer, la alcaldesa Macarena Ripamonti anunció que se investigará el hecho, calificándolo como “inaceptable”.

“Eso es un derecho humano del que nadie puede privarte y prohibírtelo es profundamente violento. Frente a eso vamos a iniciar inmediatamente acciones para perseguir la responsabilidad, porque aquí no existe objeción de conciencia”, sostuvo.