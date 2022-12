Ripamonti y su llamado a los periodistas por preguntas a damnificados: “Es evidente que hay un dolor”

El incendio en Viña de Mar ha dejado a centenares de familias sin sus hogares, además de que causado dos personas fallecidas, varios heridos y muchos animales muertos. Una situación, ante la que la alcaldesa de la comuna de la Quinta Región, es el primer sostén de las víctimas afectadas, como también la autoridad que está más cerca de los sectores damnificados.

Familias y vecinos viñamarinos, que tuvieron que pasar una de las navidades más difíciles de su vida (si no es que, la peor), al quedarse sin su hogar y con la perdida de muchas pertenencias e incluso seres queridos. Y ante esta realidad, hay varios periodistas que han incomodado a las víctimas del incendio con sus preguntas.

Como fue el caso de Rodrigo Sepúlveda, quien fue frenado en seco por un entrevistado que no quedó conforme con la pregunta y presentación que le hizo. Y casos parecidos fueron el de Humberto Sichel, quien tuvo momento incómodo con una persona que ayudaba en labores de limpieza, y el de Mónica Pérez, quien realizó una desafortunada pregunta a una víctima del incendio.

El pedido de Macarena Ripamonti a los comunicadores

Ante estos cuestionamientos, la alcaldesa de Viña del Mar, les dio una respuesta a todos esos periodistas. “La reflexión que yo le digo, ¿sabe cuál es? No importa que sea el mejor hotel de mundo, no hay nada como estar en la casa de uno. Y estoy siendo súper concreta. La gente no está en su casa y en fechas importantes. Y es un hecho evidente”, afirmó.

Y más adelante, pidió no incomodar más a los damnificados. “Hoy día ya no hay que seguir preguntando, no más, sobre cómo pasaron la Navidad anoche, sobre qué es la cena que comieron. Es evidente que hay un dolor“, indicó.

Finalmente, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló que “nosotros estamos tratando de cuidar y de dar mucha ternura. Y de tener un arbolito de Navidad, entregar los regalos… Llegaron hasta altas horas de la noche. Cuidado con sobrecargar los espacios de los regalos“.

“Hoy necesitamos voluntarios, manos, materiales en Jonathan Araya (complejo deportivo), ese es mi pedido a la comunidad. Pero estamos tratando de dar toda la ternura posible“, cerró.