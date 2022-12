Evelyn Matthei valora querella del CDE contra exalcalde Torrealba: “No podemos aceptar la corrupción”

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que se querellará contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tras una denuncia por emisión de boletas falsas y desvíos de dineros desde el municipio.

Sobre este caso que involucra a Torrealba se refirió la jefa comunal de Providencia, Evelyn Matthei, quien en conversación con T13 Noche señaló que “una cosa son los afectos y otra cosa es Chile. En este caso uno tiene que poner a Chile por delante, siempre”.

“Yo he querido muchísimo al tronco, no soy su amiga, pero lo quiero. Nos conocemos harto. Pero aunque fuese mi hermano, en materia de corrupción no hay espacio para ningún tipo de consideración, y tampoco para la colusión”, agregó.

Por esta razón, la alcaldesa de Providencia valoró la determinación del CDE, afirmando que estos “tienen que hacer su trabajo. Tienen que hacerlo. Me parece bien que hayan decidido querellarse“.

“No podemos aceptar la corrupción. Siempre termina debilitando la democracia. No la podemos aceptar”, aseguró Evelyn Matthei respecto a Torrealba.

En esta causa contra Torrealba se investigan delitos de malversación de caudales públicos, fraude al Fisco, cohecho, falsificación de instrumento público y el delito de lavado de activos.