La Polar: Sernac presenta demanda colectiva por venta de ropa falsificada y falta de información a los clientes

Durante la jornada de este martes el Sernac presentó una demanda colectiva en contra de La Polar por la venta de ropa falsificada y por la falta de información a los consumidores sobre las prendas que ha estado comercializando.

A través de un comunicado se informó que la decisión del Servicio Nacional del Consumidor se adoptó ante la gravedad de los hechos y tras la información recogida en la investigación, luego de que se citara a declarar a los representantes de la multitienda, y a los representantes legales en Chile de Adidas, Columbia y Forus.

Bajo este contexto, la entidad estima que existen los antecedentes suficientes para establecer que La Polar ha comercializado dichas prendas de vestir no originales, al menos desde 2020, con rótulo de marcas de reconocido prestigio como Columbia Sportswear Company, lo que habría sido reconocido por la propia multitienda en 2021, momento en el que habría expresado que adquirió productos no originales “de buena fe” a un proveedor extranjero, información que hasta el momento no se ha acreditado por la empresa.

Asimismo, el comunicado estipula que La Polar ha comercializado ropa de marcas como Adidas AG, Under Armour Inc. y Levi Strauss & Co., pero que, según las declaraciones de las propias marcas, las actuaciones y fiscalizaciones del Servicio Nacional de Aduanas y demás antecedentes disponibles, no tendrían el carácter de originales o auténticas, pues no fueron acreditados tales atributos por parte de la multitienda.

“Tras analizar los antecedentes concluimos que La Polar estaría vendiendo ropa no original, situación que nos parece de la máxima gravedad, pues se trata de una práctica que afecta la confianza que los consumidores y al mercado formal, que día a día compite por entregar productos y servicios de calidad”, enfatizó el Director Nacional del SERNAC, Andrés Herrera, según lo que constató la misiva.

Asimismo, Herrera agregó que “los consumidores que adquirieron estos productos, incluso en el caso de ser originales o auténticos, igualmente se vieron vulnerados en sus derechos, pues La Polar no les informó veraz y oportunamente las características, atributos o cualidades de estas denominadas ‘Súper Marcas’, haciéndoles creer que correspondían a vestuario de línea o de temporada actual”.

Junto con lo anterior, a la querella se suma que La Polar ha incumplido e incumple con los términos y condiciones ofrecidas y contratadas, junto con incurrir en una falta de profesionalidad, en publicidad engañosa y falta de comprobabilidad respecto de los productos de “Súper Marcas” que ofrece, vende y publicita.

Multas e indemnización a afectados

“Las conductas aludidas no solo han dañado la confianza de los consumidores, sino que también han generado perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a estos que deben ser reparados”, agregó la autoridad, añadiendo que a través de esta demanda colectiva, el Sernac buscará que la empresa devuelva el dinero e indemnice a todos los consumidores que fueron afectados por estas prácticas.

Junto con eso, el Servicio solicita que la justicia obligue a la empresa al cese de la venta de este tipo de productos, y a la implementación de un plan de cumplimiento que evite tales conductas, aplicando además el máximo de las multas por haber infringido una serie de derechos básicos de los consumidores, donde arriesga multas que podrían llegar hasta 3.000 UTM (alrededor de 183 millones de pesos), por cada uno de los afectados.

Beneficiados y segmento por grupos

En la demanda se distinguen dos grupos de beneficiarios con sus respectivos subgrupos. El Grupo 1 corresponde a los consumidores que compraron prendas de marcas internacionales que no son auténticas u originales, quienes deberían ser indemnizados por el daño.

En el subgrupo uno están quienes compraron en forma presencial a quienes se les debería indemnizar por el valor de la compra más los gastos incurrido para arribar a la tienda y en el subgrupo dos se encuentran quienes compraron a través de internet y pagaron el servicio de despacho, quienes deberían ser indemnizados por el valor de las compras y el despacho del producto.

El Grupo 2 considera a quienes adquirieron prendas de marcas originales que, pudiendo ser eventualmente originales, corresponde a segunda o tercera selección, stock sobrante o saldos de otras temporadas, las cuales no cumplen con los estándares de calidad que dichas marcas aplican a los productos de primera selección.

En el caso de los subgrupos de esta categoría, ambos cumplen la misma logística del subgrupo uno.

Cabe destacar que El Sernac ha recibido 223 reclamos contra de La Polar de parte de los consumidores relacionados con venta falsificada de ropa, quienes aluden precisamente a la mala calidad de los productos adquiridos. En 2021 hubo 48 reclamos y este año suman 175 casos.