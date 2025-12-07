Balacera al interior del cementerio El Manantial deja a un hombre con múltiples impactos de bala

Un violento incidente armado interrumpió la tranquilidad del cementerio El Manantial durante la tarde de este domingo. A las 17:40 horas, personal de Carabineros se constituyó de urgencia en el recinto ubicado en calle Los Agricultores, tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales verificaron que al interior del cementerio se encontraba un hombre adulto lesionado dentro de un vehículo. La víctima presentaba diversas heridas provocadas por impactos de bala en el cuerpo. A pesar de la gravedad del ataque, el afectado se encontraba consciente y estaba siendo auxiliado por personas que transitaban por el lugar en ese momento.

Dinámica de una emboscada

Según la información preliminar, el ataque habría sido planificado y ejecutado por un grupo numeroso. Los relatos indican que una cantidad indeterminada de individuos llegó al camposanto a bordo de dos vehículos.

Desde uno de estos móviles descendió un sujeto armado, quien se dirigió directamente hacia la víctima y percutó disparos en reiteradas ocasiones antes de huir. La mecánica del hecho sugiere un ataque directo, aunque los motivos aún son materia de indagatoria.

Perfil de la víctima e investigación

Carabineros confirmó que el herido es de nacionalidad chilena y, tras la revisión de sus datos, se constató que no mantiene antecedentes policiales previos.

Actualmente, el sitio del suceso se encuentra resguardado y Carabineros se mantiene a la espera de las instrucciones del Ministerio Público. El fiscal de turno deberá determinar qué brigada especializada asumirá las pericias balísticas y la investigación para dar con el paradero de los autores de este homicidio frustrado.