Sernac por caso La Polar: “No descartamos que eso pueda ocurrir respecto a otras multitiendas y marcas”

El abogado Andrés Herrera asumió la dirección del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) en 17 de octubre pasado con una idea: primero, hacer un diagnóstico de lo que ha hecho la entidad a la fecha y desde allí, proyectarlo a “acciones decididas en favor de los consumidores”. Eso, dijo este lunes en ADN Hoy, se traduce como un posicionamiento del organismo en el debate público.

Su arribo coincidió con un caso mediático: la cuestionada multitienda La Polar está siendo investigada por la presunta comercialización de productos falsificados: se tratarían de prendas (hasta ahora) de las marcas Under Armour y Adidas. Una situación que, con los antecedentes recogidos hasta ahora y “dada la magnitud del caso”, dijo el director, podría salpicar a otras empresas del rubro del retail: “No descartamos que eso pueda ocurrir”.

“Pero hasta ahora, no tenemos antecedentes concretos y específicos respecto a otras multitiendas y marcas. Pero estamos haciendo una investigación profunda respecto de ese tema”, precisó.

La situación fue calificada por Herrera como “gravísima”, lo que adquiere otro tono cuando el llamado de las autoridades es a comprar en el comercio formal: “Nosotros siempre hemos hecho el llamado al público a que compren en el comercio establecido porque ahí pueden ejercer también sus derechos y, por otro lado, la confianza y las expectativas que los consumidores depositan allí se ven absolutamente defraudadas con este tipo de situaciones. Los consumidores tienen la legítima duda de si los productos que compran en esa u otras tiendas son efectivamente los que dicen ser ofertados y publicitados y ahí se genera una situación que consideramos gravísima”.

Los representantes de La Polar fueron citados a declarar, así como también los de las marcas afectadas. “Del punto de vista de nuestras facultades, lo que podemos hacer son dos cosas: uno, una vez que lleguemos a la convicción de que estamos en presencia de un incumplimiento grave, un engaño y una defraudación respecto de la venta de productos falsificados, es acordar, por una parte, si hay disponibilidad de parte de ellos, de un procedimiento voluntario colectivo, que es una instancia extrajudicial para compensar a los consumidores, lo que podría abordarse en un tiempo muy corto”, explicó.

Luego añadió: “De no ser así, la alternativa que nos queda es demandar colectivamente en un juicio en donde tendremos que presentar en su oportunidad las pruebas respectivas y obviamente La Polar va a ejercer también su defensa y eso tiene tiempos relativos de duración: puede ser un juicio largo. Todo dependerá de la disponibilidad, en el marco de ese juicio, de que La Polar pueda llegar a un acuerdo con el Sernac, eventualmente, para cerrar este tema, hacer la devolución de los dineros y las indemnizaciones que correspondan”.

Con todo, el desafío es comprobar que efectivamente eran productos falsificados los comercializados. Las expectativas de los consumidores son una de las limitaciones, quienes esperan que se resuelva rápido, pero pocas veces ocurre así.

La defensa del gerente general de La Polar

Manuel Sverin, gerente general de la empresa, fue categórico en una entrevista aparecida el domingo pasado: “Todas las prendas son originales”. Una actitud que fue criticada por el director del Servicio.

“Nos llaman la atención las declaraciones: por una parte, no hay una autocrítica muy decidida respecto a lo que ha ocurrido. Hay un conjunto de situaciones que también nos llama la atención: que lo que se vende son productos de marca, de calidad, que tienen trazabilidad, etc., y lo que hemos visto de los reclamos que los propios consumidores han hecho llegar al Sernac es que la calidad de los productos está muy lejos de responder al prestigio de esas marcas y por lo tanto, no sabemos de adónde sostienen que esos controles de calidad se habrían hecho, más allá de la discusión de dónde fueron adquiridos estos productos, de cómo llegan a Chile, si pueden ser comercializados o no aquí”, apuntó.

Y fue incluso más allá: Sverin aseguró que existe un modelo de negocios que es como el de los outlets. “Aparentemente nadie sabe que ese es el modelo de negocios y no ha sido informado debidamente a los consumidores. Se habla también de productos de temporadas anteriores, de saldo de fábricas. Nada de eso ha sido informado a los consumidores. Tampoco sabemos cuál es el estándar de estos productos para que sean considerados originales, porque las propias marcas, que son los llamados a definir qué productos son originales o no, han sostenido acciones judiciales, denuncias, e incluso acuerdos privados con La Polar. No es consistente el relato que hace La Polar, no solo en materia de información a los consumidores, sino también respecto a la autenticidad de los productos, si son las propias marcas las que dicen que son productos no auténticos”, argumentó.

Desde la normativa del consumidor, las infracciones irían en la línea de la publicidad falsa o engañosa. El curso de las acciones, de seguir así, iría por la restitución al consumidor del estado anterior a la compra, sin perjuicio de las multas “por incumplimiento de las condiciones contratadas, por publicidad engañosa, por infracción al deber de profesionalidad, porque con su negligencia, ha causado un daño, un perjuicio al consumidor que tiene que ser resarcido”.